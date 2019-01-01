ألونسو: رحلت إلى بايرن ميونخ من أجل جوارديولا

تشابي ألونسو يكشف سبب انتقاله من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ بعدها بـ 5 سنوات

قال أسطورة كرة القدم الإسبانية ونجم ريال مدريد وليفربول وبايرن ميونخ السابق تشابي ألونسو إن انتقاله إلى الفريق البافاري كان بسبب بيب جوارديولا.

وكان ألونسو قد خاض تجربة قصيرة مع بايرن ميونخ استمرت من 2014 لـ 2017، بعدما انتقل إلى الفريق البافاري قادمًا من ريال مدريد.

وبعد 5 سنوات من انتقاله، كشف تشابي ألونسو أن السبب الرئيسي والذي جعله يقدم على هذه الخطوة هو التدرب تحت يد بيب جوارديولا.

وأضاف: "أردت الاقتراب من بيب جوارديولا من أجل التعرف على أسراره وخباياه عن قرب، والاستمتاع بممارسة كرة القدم تحت فلسفته"

وتابع: "لقد كان لديه حماسًا كبيرًا، فصول كرة القدم كثيرة ومتشعبة، ولكنه رغم ذلك كان مستعدًا دائمًا ويرغب في التطور وإيجاد الحلول الفعالة"

وأردف: "الآن أصبحت مدربًا وبالطبع تعلمت الكثير من جوارديولا خلال السنوات التي قضيتها معه في بايرن ميونخ، لقد حصلت على نظرة مغايرة للكرة ساعدتني في أن أبدأ تجربتي كمدير فني"

رئيس بايرن ميونخ الجديد يعلق على شائعات جوارديولا

يذكر أن تشابي ألونسو يشغل حاليًا منصب المدير الفني لفريق الشباب لنادي ريال سوسيداد، وذلك بعدما أشرف على الفريق الثالث لريال مدريد من قبل.