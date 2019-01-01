ألونسو: تشيلسي يمر بفترة صعبة بسبب العقوبة ورحيل النجوم

ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي يشيد بالنجوم الشباب ويؤكد على صعوبة الفترة الحالية بالنسبة للنادي بسبب عقوبة الانتقالات ورحيل النجوم.

أشاد النجم الإسباني ماركوس ألونسو لاعب فريق تشيلسي بالنجوم الشباب في صفوف النادي خلال الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح الموقع الإلكتروني للنادي وأكد خلالها أن الفترة الحالية في تاريخ الفريق تعد صعبة للغاية بالنسبة لهم.

وقال ألونسو: "هناك العديد من النجوم الشباب الذين حصلوا على فرصتهم وأظهروا قيمتهم بالنسبة للفريق في الفترة الماضية، لديهم إمكانيات رائعة ومنحونا الطاقة والخليط الخاص بالخبرة والشباب".

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وأضاف: "نحن نمر بفترة صعبة بكل تأكيد هذا الأمر واضح للجميع فلا يمكننا أن نأتي بصفقات جديدة وهناك من رحلوا عن الفريق، لكن كل من هو متواجد في الوقت الحالي يقدم أفضل ما لديه".

ويواجه تشيلسي اليوم نظيره بيرنلي ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي على ملعب الأخير بحثًا عن الاستمرار في النتائج الإيجابية.

جدير بالذكر أن تشيلسي يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ١٧ نقطة وله مباراة أقل من مانشستر وليستر سيتي.