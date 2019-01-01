ألمانيا والأرجنتين.. إعادة نهائي كأس العالم 2014 بشكل ودي في أكتوبر

لقاء ودي بين ألمانيا والأرجنتين في التاسع من أكتوبر المقبل

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

سيحل المنتخب الأرجنتيني ضيفًا ثقيلًا على نظيره الألماني في شهر أكتوبر المقبل وذلك على ملعب سيجنال أيدونا بارك بمدينة دورتموند.

وتعد هذه المواجهة هي الأولى بين المنتخبين منذ مواجهتهما في نهائي كأس العالم 2014 والتي أقيمت على ملعب ماراكانا في البرازيل.

وفاز منتخب ألمانيا حينها على نظيره الأرجنتيني في الأشواط الإضافية بهدف مقابل لا شيء سجله نجم بوروسيا دورتموند ماريو جوتزة.

نهاية أسبوع مليئة بالأحداث، لكن كيبا قام بثورة غير مسبوقة 🤯والريال مازال مجددًا محط كل الأنظار🧐، أما مبابي، فلم يتوقف عن إبهار العالم ⚡️!#YallaGoal pic.twitter.com/IQUIpnWWn4

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ فبراير ٢٠١٩

وفي إعادة لهذه المواجهة، ستلعب ألمانيا مرة أخرى أمام نظيرتها الأرجنتين الجمعة الموافق التاسع من أكتوبر المقبل على سيجنال أيدونا بارك.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم هذا الموعد رسميًا عبر موقعه الرسمي وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنشطتها.

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يذكر أن منتخب ألمانيا سيواجه العديد من المواجهات الصعبة خلال ما بين بدايات شهر سبتمبر ونهايات شهر أكتوبر المقبلين.