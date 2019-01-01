لوف: الفوز على هولندا رائع، لكن أمامنا الكثير من العمل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا سعادته عقب الفوز الثمين والصعب على هولندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن تصفيات يورو 2020.

وأنهى المنتخب الألماني الشوط الأول من اللقاء متقدمًا بهدفين دون رد لكن مستضيفه على ملعب يوهان كرويف عاد بالنتيجة في الربع ساعة الأول من الفترة الثانية، وقبل النهاية بلحظات خطف نيكو شولز الثلاث نقاط للمانشافت بهدف الفوز القاتل.

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لوف أبدى رضاه عن الشوط الأول واصفًا إياه بالرائع من جانب فريقه، مضيفًا في تصريحاته لقناة أر تي أل "الشوط الأول كان رائعًا، سيطرنا على المباراة تمامًا".

"هدف هولندا جاء في توقيت سيء للغاية من الشوط الثاني. اليوم وقف معنا الحظ الذي افتقدناه في المباريات الماضية. الفوز على هولندا ممتاز جدًا ويُساعدنا على المزيد من التقدم لكن مازال أمامنا الكثير من العمل".

أتم قائلًا "لم نفقد الأمل حتى اللحظات الأخيرة، ولذا أهنئ الفريق".

يُذكر أن تلك هي المباراة الأولى لألمانيا في التصفيات، فيما كانت هولندا قد هزمت روسيا البيضاء بأربعة أهداف دون رد.