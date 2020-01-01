ألمانيا تقرر تكريم ثلاثي بايرن ميونخ ودورتموند

الثلاثي خارج حسابات يواخيم لوف

أفادت تقارير باتخاذ قرار من قبل الاتحاد الألماني بتكريم الثلاثي جيروم بواتينج، توماس مولر، وماتس هوملز بعد نهاية أمم أوروبا 2020 المقبلة.

وقرر يواخيم لوف، مدرب المانشافت، استبعاد لاعبي بايرن الثلاثة وقتها، مما أثار حفيظة النادي البافاري ومسؤوليه، وأدى لحرب تصريحات بين الطرفين.

وذكرت "بيلد" أن اتحاد الكرة بالبلاد قرر أن يتم توجيه الدعوة لبواتينج ومولر وهوملز للتواجد في مباراة فنلندا الودية في سبتمبر المقبل بعد أمم أوروبا.

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وأوضح التقرير أن المباراة ستكون تكريمية للاعبي بايرن ومدافع دورتموند بعد المشوار الحافل لهم مع المانشافت، وكونهم من الجيل الذي فاز بكأس العالم 2014.

وأكد مولر في وقت سابق انقطاع الاتصالات بينه وبين لوف في الآونة الأخيرة، وبالتحديد منذ قرار الناخب الوطني استبعاده من تشكيل المنتخب.

وتلعب ألمانيا في أمم أوروبا ضمن المجموعة السادسة مع البرتغال، فرنسا، وفريق رابع ستعرف هويته عبر ملحق دوري الأمم في مارس المقبل.