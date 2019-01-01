ألمانيا تعلن عن مواجهة ودية مع إيطاليا قبل أمم أوروبا

استعدادات قوية للمانشافت قبل البطولة

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن خوض المنتخب الوطني مباراتين ودييتين أمام إيطاليا و إسبانيا في مارس المقبل استعداداً ل أمم أوروبا 2020.

ألمانيا ستلعب ضمن المجموعة السادسة التي تضم معها فرنسا، البرتغال، وفريق رابع من المستوى الأول لملحق دوري الأمم.

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وذكر الاتحاد في بيان رسمي أنه في السادس والعشرين من مارسي سيحل ضيفاً على إسبانيا في مدريد، ثم يستضيف إيطاليا في نورنبرج بعدها بخمسة أيام.

رئيس الاتحاد الألماني علق على اختيار اللعب مع إيطاليا في نورنبرج وقال إنه يريد الفريق أن يتعود على أجواء اللعب وسط جماهيره قبل البطولة الأوروبية.

وستلعب ألمانيا لقاءاتها الثلاثة بمجموعتها في ميونخ بحسب نظام البطولة التي ستقام في عدد من المدن الأوروبية.

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مدير المنتخب أوليفر بيرهوف رحب أيضاً باللعب مع إسبانيا وإيطاليا، ووصفهما بالفرق الاستثنائية التي تملك ثقافة البطولات الكبرى.

وتخوض ألمانيا معسكرها الإعدادي النهائي قبل البطولة في النمسا، وينتظر أن تواجه سويسرا هناك في آخر الوديات قبل المنافسات الرسمية.