ألكسيس سانشيز يعتذر لجماهير مانشستر يونايتد على الموسم المتواضع

النجم التشيلي ألكسيس سانشيز يتفهم إحباط الجماهير من موسمه السيء

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب ألكسيس سانشيز نجم مانشستر يونايتد عن تفهمه لشعور الجماهير بالإحباط، بعد أن أنهى الموسم في المركز السادس في جدول ترتيب فرق البريميرليج ليفشل في حجز بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

اللاعب الذي يلعب مع مانشستر يونايتد قادمًا من آرسنال منذ يناير من عام 2018 لم يحرز سوى هدفًا وحيدًا في 20 مباراة شارك فيها في البريميرليج هذا الموسم، رُغم أنه يتقاضى أعلى راتب في البريميرليج والذي يقدر بـ 505 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

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اللاعب البالغ من العُمر 30 عامًا قال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير إنستجرام: "لقد كان موسمًا صعبًا، الجماهير هي من تستحق الاعتذار لمساندتهم الدائمة لنا مهما حدث، على المستوى الشخصي لم أقدم الأداء المتوقع بسبب الإصابات المفاجئة".

كما أضاف لاعب برشلونة السابق: "الإعلام تحدث عن أشياء لم تحدث، تحليت دومًا بالاحترافية، أعتذر مرة أخرى للجماهير على عدم تحقيق أهدافنا، رغم تقديمنا أفضل ما لدينا من أجل قميص الفريق، أثق في عودة النادي للأيام الخوالي مثل أيام سير أليكس فيرجسون".

يذكر أن سانشيز كان قد ارتبط اسمه بالخروج من قلعة أولدترافورد والانتقال ليوفنتوس أو إنتر ميلان.