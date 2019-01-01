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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

ألكسندر شفولوف يكرر إنجاز أوليفر كان الصامد منذ 2011

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ألكسندر شفولوف أول حارس مرمى يصنع هدفًا في البوندسليجا منذ أوليفر كان في 2011

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أصبح الحارس الروسي ألكسندر شفولوف حارس مرمى نادي فرايبورج أول حارس يصنع هدفًا في الدوري الألماني منذ عام 2011.

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وشارك شفولوف في مواجهة فرايبورج أمام أوجسبورج التي فاز بها الفريق الأول على ضيفه بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وصنع شفولوف هدفًا من أهداف فريقه الخمسة، ليكون أول حارس مرمى يصنع هدفًا في إحدى مباريات الدوري الألماني منذ عام 2011.

ويعد أسطورة حراسة المرمى الألمانية وحارس بايرن ميونيخ السابق أوليفر كان هو آخر حارس نجح في صناعة هدف في البوندسليجا.

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وعلى الرغم من تألق مانويل نوير في اللعب بالفدمين وبناء العب من الخلف، إلا أنه لم يصنع أي هدف مع بايرن ميونيخ في الدوري الألماني.

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