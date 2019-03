ألكاسير يحطم رقماً قياسياً في تاريخ البوندسليجا

في توقيت قاتل، تغلب بوروسيا دورتموند على ضيفه فولفسبورج بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين للدوري الألماني.

سارت المباراة صوب التعادل السلبي حتى الدقيقة 90 حين سجل باكو ألكاسير هدف التقدم، ثم تلاه بهدف قتل المباراة في الدقيقة 94.

هذه المباراة شهدت معادلة ألكاسير لرقم تاريخي ثم تحطيمه، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف من الدقيقة 90 وما بعدها في تاريخ البوندسليجا بموسم واحد.

9️⃣0️⃣ - Most goals in 90th minute or later in a single season:



5 - @paco93alcacer - 2018/19 (+2)

4 - Ulf Kirsten - 1997/98

4 - Ionel Ganea - 2002/03

4 - Pierre-Emerick Aubameyang - 2015/16

4 - Alfred Finnbogason - 2017/18#BVBWOB #BVB