ألكاسير يحطم رقماً قياسياً في تاريخ البوندسليجا
في توقيت قاتل، تغلب بوروسيا دورتموند على ضيفه فولفسبورج بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين للدوري الألماني.
سارت المباراة صوب التعادل السلبي حتى الدقيقة 90 حين سجل باكو ألكاسير هدف التقدم، ثم تلاه بهدف قتل المباراة في الدقيقة 94.
هذه المباراة شهدت معادلة ألكاسير لرقم تاريخي ثم تحطيمه، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف من الدقيقة 90 وما بعدها في تاريخ البوندسليجا بموسم واحد.
9️⃣0️⃣ - Most Bundesliga goals in 90th minute or later in a single season:— Gracenote Live (@GracenoteLive) March 30, 2019
5 - @paco93alcacer - 2018/19 (+2)
4 - Ulf Kirsten - 1997/98
4 - Ionel Ganea - 2002/03
4 - Pierre-Emerick Aubameyang - 2015/16
4 - Alfred Finnbogason - 2017/18#BVBWOB #BVB
ورفع ألكاسير حصيلته إلى 5 أهداف، متفوقاً على أولف كيرستن (1997-1998) ولونيل جانيا (2002-2003) وبيير ايميريك أوباميانج (2015-2016) وألفريد فينبوجاسون (2017-2018) ولكل منهم 4 أهداف.
يذكر أن دورتموند اعتلى صدارة البوندسليجا بتلك النتيجة رافعاً رصيده إلى 63 نقطة، بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ.