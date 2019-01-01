ألكاثير يشعر بأهميته مجددًا!

استعاد الثقة المفقودة ويسجل الأهداف

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يرى اللاعب الإسباني باكو ألكاثير أنه شعر بأهميته مجددًا، بالتواجد ضمن صفوف بوروسيا دورتموند، بعد موسمين في صفوف برشلونة الإسباني.

وأنضم ألكاثير من صفوف فالنسيا في 2016ـ ليجلس على مقاعد البدلاء طيلة موسمين ليظهر في 23 مباراة فقط بقميص الفريق الكتالوني.

ليرحل لصفوف الفريق الألماني بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة ومن ثم ينضم بشكل كامل مقابل 23 مليون يورو أكتوبر الماضي بعد أداءه الكبير.

تحدث الإسباني إلى بيلد الألمانية عن الفارق بين تجربة برشلونة ودورتموند: "منذ انضمامي لبوروسيا، شعرت بأهميتي مجددًا، لقد كنت ألعب بشكل قليل في برشلونة خلال الموسمين الماضيين، بسبب عدم مشاركتي الكثيرة منذ انضمامي لهم".

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📊 اللاعب البلجيكي مع فريقه داليان ييفانج في الدوري الصيني قام بالآتي ⬇️



👕 لعب 25 مباراة

⚽ سجل 7 أهداف

🎯 وقام بـ 5 تمريرات حاسمة pic.twitter.com/sOfTuLK0sA — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 9, 2019

وتابع: "أي لاعب يريد المشاركة، ولم أكن سعيدًا بالبقاء على مقاعد البدلاء، لكن إذا كنت تحظى بالنجاح كفريق هذا جيد، لأن الفوز بالألقاب أمر رائع، دائمًا لدي شيء في عقلي، أريد تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق، وهذا يسير بشكل ممتاز في الأشهر الأخيرة".

وواصل الدولي الإسباني: "فعلياً، لقد كنت متفاجئ بتسجيل الأهداف، لكن عليّ القول أن زملائي لديهم جزءًا كبيرًا من هذا، لقد سهلوا الأمور عليّ للتسجيل".

ويتصدر ألكاثير ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 12 هدفًا متساويًا مع لوكا يوفيتش لاعب إينتراخت فرانكفورت، رغم دقائقه القليلة.

ولم يبدأ لاعب فالنسيا الأسبق، سوى 5 مباريات كأساسي الموسم الحالي، ليسجل 10 أهداف فقط عند نزوله كبديل في 12 مباراة.