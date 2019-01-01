ألفيس ينتقد نيمار بعد اشتباكه مع مشجع رين

درس يتمنى أن يتعلمه نيمار ولا يقوم بتكراره

أعرب داني ألفيس مدافع باريس سان جيرمان، عن تمنيه بتعلم مواطنه نيمار، من درس واقعة نهائي كأس فرنسا الأخيرة.

نيمار تورط في واقعة اشتباك مع أحد مشجعي نادي رين، خلال توجهه لمنصة التتويج للحصول على ميدالية المركز الثاني عقب خسارة فريقه للمباراة.

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المهاجم البرازيلي قام بدفع المشجع بعد تراشق الألفاظ بينهما، ليقوم بضربه في الرأس وسط شكوك حول إيقاف اللاعب لفترة طويلة.

وقال ألفيس عن هذا المشهد:" أعتقد أنها واقعة عفوية حدثت بعد هزيمة صعبة وصادمة لنيمار وللجميع".

وأضاف:"رد الفعل كان مبالغاً فيه ولم يكن واجب الحدوث أبداً ولكنه سيكون درساً لنيمار على المدى الطويل، هو شاب صغير يتمتع بشخصية استثنائية ولكنه يفقد أعصابه أحياناً".

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وتابع:"رغم الصداقة التي تجمعنا ولكن لا أتفق أبداً مع ما فعله، وأتمنى أن يكون فهم الدرس ولن يقوم بتكراره".

يذكر أن بعض التقارير الصحفية أكدت أن عقوبة نيمار قد تصل إلى 8 مباريات محلية كاملة مع باريس سان جيرمان.