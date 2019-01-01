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ألفيس يقود البرازيل ضد بوليفيا في افتتاح كوبا أمريكا

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Pedro Martins/Mowa
تعرف على تشكيل البرازيل أمام بوليفيا في كوبا أمريكا
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، تشكيل السيليساو لمواجهة بوليفيا في الجولة الافتتاحية من بطولة كوبا أمريكا .

البرازيل تنظم بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق فجر السبت بمواجهة بين أصحاب الأرض وبوليفيا.

وشهد التشكيل غياب نيمار دا سيلفا المستبعد من البطولة للإصابة بجانب إراحة أرتور، لاعب برشلونة، خوفًا من تفاقم الإصابة التي شعر بها في التدريبات.

وجاء التشكيل كالآتي:

اختيارات المحررين

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: فيليبي لويس - ماركينيوس - تياجو سيلفا - داني ألفيس.

الوسط: فيليبي كوتينيو - كاسميرو - فيرناندينيو.

الهجوم: ديفيد نيريس - روبيرتو فيرمينو - ريتشارليسون.

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جدير بالذكر أنّ ألفيس هو من يحمل شارة القيادة في المباراة الأولى للبرازيل في الكوبا.

وكانت آخر مرة حصدت فيها البرازيل بطولة كوبا أمريكا في عام 2007 بعد الفوز في النهائي على الأرجنتين.

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