ألفيس يسخر من أنباء التجديد لباريس

المدافع البرازيلي رد على حسابه الخاص بموقع تويتر

نفى داني ألفيس مدافع نادي باريس سان جيرمان، قيامه بالتوقيع على عقد جديد مع النادي الفرنسي.

صاحب الـ35 عاماً يقضي موسمه الثاني مع باريس، حيث انتقل له قادماً من يوفنتوس في صفقة انتقال حر عام 2017.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل البرازيلي المخضرم، سواء بالتجديد أو الرحيل عن باريس في الصيف.

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بعض التقارير أكدت أمس الثلاثاء، أن ألفيس وافق بالفعل على البقاء لموسم إضافي.

وهو ما رد عليه اللاعب بحسابه على موقع "تويتر" بسخرية شديدة مقتبساً إحدى التغريدات بموقع إخباري.

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ألفيس خاض 20 مباراة فقط مع باريس هذا الموسم، وصنع 4 أهداف مع متصدر الدوري الفرنسي.

الموقف لم يتضح حتى الآن سواء ببقاء اللاعب، أو الانتقال لخوض تجربة جديدة ربما في الدوري الإنجليزي، الذي أكد أكثر من مرة التواجد به قبل الاعتزال.