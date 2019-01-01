ألفيس: نبهت باريس بشأن الخسارة من يونايتد ولم يستمعوا لي

دانييل ألفيس نجم فريق باريس سان جيرمان يؤكد أنه حذر زملائه من صعوبة لقاء العودة أمام مانشستر يونايتد ولكن أيًا من هم لم يستمع له.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم البرازيلي دانييل ألفيس لاعب برشلونة ويوفنتوس السابق أنه حذر زملائه في باريس سان جيرمان من مدى صعوبة مواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية لألفيس أكد خلالها أن الفريق كان في حاجة للاستماع له بشكل أفضل فيما يتعلق بنصائحه حول دوري أبطال أوروبا.

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وقال ألفيس: "الخسارة من مانشستر يونايتد كانت مفاجأة غير سارة بالنسبة لنا، لكنني نبهت الفريق وحذرتهم من قوة يونايتد التاريخية، في دوري أبطال أوروبا يجب على كل فريق أن يصنع قصته الخاصة، كان يجب عليهم أن يستمعوا لي لأنني أمتلك خبرة أكبر في ذلك الجانب".

وأضاف مواطنه نيمار: "لم يفهم الجميع هنا نيمار بعد، ولا أعتقد أنه عليه أن يغير من طريقة لعبه، مثل ميسي، من حوله يذهبون ليأتوا بالكرة من أجل أن يمنحوها له ويجعلون يقدم أشياءًا مذهلة للفريق".

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وأكمل عن توخيل: "بالنسبة لي هو الصفقة الأهم التي قام بها باريس منذ أن وصلت لهنا، هو مدرب ذكي لم أرى مثله من قبل، ويخدم الفريق بجدية، ويدرس كل مباراة نلعبها، نحن سعداء في وجوده".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان أصبح على بعد مباراة واحدة من حسم لقب الدوري الفرنسي ومن المتوقع أن يحسمه في الجولة المقبلة.