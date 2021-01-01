نيجريدو: أنصح الأجانب بالاحتراف في الإمارات وهدفي في شباب الأهلي أهم من برشلونة

محترف النصر السابق رحل عن الدوري الإماراتي في صيف 2020

يرى الإسباني ألفارو نيجريدو؛ لاعب النصر الإماراتي السابق وقادش الإسباني الحالي، أنه رغم ما تعرض له من انتقادات خلال فترة تواجده بالدوري الإماراتي إلا أنها تجربة تستحق أن يخوضها اللاعبون الأجانب.

صاحب الـ35 عامًا لعب للنصر لمدة موسمين بدايةً من صيف عام 2018، إذ انضم له مجانًا قادمًا من بشكتاش التركي، ورحل عنه مجانًا إيضًا لينضم إلى قادش.

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وخلال هذه الفترة شارك نيجريدو في 37 مباراة، وسجل 26 هدفًا، وصنع 8 آخرين.

وقال نيجريدو، خلال تصريحاته لصحيفة "الاتحاد الرياضي" الإماراتية: "اللعب في الدوري الإماراتي تجربة أنصح بها اللاعبين الأجانب، وهي تتخطى كرة القدم، بالنظر إلى أسلوب العيش والثقافة التي تعرفت عليها، وحظيت بمعاملة جيدة من الجميع في الإمارات، وفي نادي النصر، من إدارة ولاعبين ومدربين والجماهير بالطبع".

بسؤاله عن أفضل أهدافه، علق: "التسجيل بعد 7 ثوانٍ في شباك شباب الأهلي الأكثر أهمية بالنسبة لي، لأنني كنت القائد للنصر وقتها، وأسهم الهدف في رفع كأس الخليج العربي، وسأختاره على حساب هدفي أمام برشلونة هذا الموسم، بالنسبة لي الطريقة التي سجلنا بها الهدف بعد تلك الثواني المعدودة، كان أمرًا جنونيًا".

في 17 يناير 2020، سجل المهاجم الإسباني أسرع هدف في تاريخ كأس الخليج الإماراتي في شباب الأهلي، بعد مرور 7 ثواني فقط من المباراة، ليتوج فريقه بطلًا، إذ فاز بثنائية مقابل هدف وحيد.