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ألدرفيلد يلمح لرحيله عن توتنهام بنهاية الموسم

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هل يستمر ألدرفيلد مع توتنهام للموسم المقبل؟ اللاعب يرفض الإجابة
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

رفض توبي ألدرفيلد، لاعب توتنهام الإنجليزي، الحديث عن استمراره في صفوف السبيرز بالموسم المقبل.

توتنهام فعّل بند تمديد العقد لعام إضافي مع وجود شرط جزائي يصل إلى 25 مليون جنيه إسترليني.

وقال البلجيكي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "مشوار الموسم الحالي لم ينته بعد، لدينا العديد من المباريات الهامة، ورغم أنّ عقدي يمتد لعام إضافي لكني لا أفكر في الموسم المقبل".

وتابع: "أشعر بأني في أتم جاهزية بدنية وأرغب في اللعب لدقائق أكثر. لا ألعب وكأني بعمر 30 عامًا بل أصغر".

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ألدرفيلد أكد أنّه يتعامل مع كل مباراة على حدة ولا يفكر في شكل الموسم المقبل أو إمكانية الرحيل أو الاستمرار رفقة السبيرز.

توتنهام وقع مع مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كما يقاتل على مقعد مؤهل للتشامبيونزليج في منافسة قوية مع أرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

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