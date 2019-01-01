ألدرفيلد يلمح لرحيله عن توتنهام بنهاية الموسم

هل يستمر ألدرفيلد مع توتنهام للموسم المقبل؟ اللاعب يرفض الإجابة

رفض توبي ألدرفيلد، لاعب توتنهام الإنجليزي، الحديث عن استمراره في صفوف السبيرز بالموسم المقبل.

توتنهام فعّل بند تمديد العقد لعام إضافي مع وجود شرط جزائي يصل إلى 25 مليون جنيه إسترليني.

وقال البلجيكي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "مشوار الموسم الحالي لم ينته بعد، لدينا العديد من المباريات الهامة، ورغم أنّ عقدي يمتد لعام إضافي لكني لا أفكر في الموسم المقبل".

وتابع: "أشعر بأني في أتم جاهزية بدنية وأرغب في اللعب لدقائق أكثر. لا ألعب وكأني بعمر 30 عامًا بل أصغر".

📰 الخبر سيصيب جمهور مانشستر يونايتد بالحزن بالتأكيد لكن اللاعب يسابق الزمن لكي يلحق بمباراة واتفورد القادمة بالدوري يوم 30 مارس pic.twitter.com/WdKhshXx7j — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 20, 2019

ألدرفيلد أكد أنّه يتعامل مع كل مباراة على حدة ولا يفكر في شكل الموسم المقبل أو إمكانية الرحيل أو الاستمرار رفقة السبيرز.

توتنهام وقع مع مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كما يقاتل على مقعد مؤهل للتشامبيونزليج في منافسة قوية مع أرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد.