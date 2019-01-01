ألدرفيلد: نتدرب في توتنهام كالحيوانات قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

تعرف على تصريحات ألدرفيلد حول خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول

أكد مدافع توتنهام، توبي ألدرفيلد، أنّ الفريق يتدرب بقوة كبيرة قبل مواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا ويبحث بكل ما لديه عن التتويج باللقب.

ألدرفيلد كان مدافعًا لصفوف أتلتيكو مدريد حينما خسر نهائي دوري أبطال أوروبا في 2014 أمام ريال مدريد.

وقال البلجيكي في تصريحات صحفية: "في 2014 كنت قريبًا من تحقيق البطولة ولكن هدف سيرخيو راموس في الوقت القاتل غيّر مسار المباراة".

وتابع: "وقتها كنت بعمر 25 عامًا وكانت لحظة غريبة في مسيرتي الكروية ولم أتمكن من التعامل مع الأمر بالصورة المناسبة".

صاحب الـ 30 عامًا أشار إلى أن اللاعبين في توتنهام يقومون بكل ما لديهم في التدريبات بهدف الجاهزية التامة للمباراة النهائية.

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وأردف: "أعتقد أننا لن ندخر جهدًا في النهائي ومنذ انتهاء آخر مباراة في الدوري الإنجليزي ونحن نستعد بدنيًا ونفسيًا للقاء النهائي".

واختتم: "نمتلك مجموعة من الخبرات الجيدة فهناك عدد من اللاعبين الذي شاركو في كأس العالم ووصلوا إلى مراكز متقدمة وتعرضنا لاختبارات صعبة من قبل".

جدير بالذكر أنّ هذا هو النهائي الأول للسبيريز في دوري أبطال أوروبا والثاني الذي يجمع بين فريقين إنجليز.