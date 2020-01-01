ألدرفيلد : كان يمكنني جني أموال أكثر خارج توتنهام لكن لمورينيو رأي أخر

وضح المدافع البلجيكي توبي ألدرفيلد سبب تجديد تعاقده مع توتنهام وأسرار

قال البلجيكي توبي ألدرفيلد إن وجود المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، على رأس الجهاز الفني لتوتنهام هوتسبير كان له سبب كبير في توقيعه على عقد جديد رفقة النادي الإنجليزي، معترفاً بأنه كان مكنه الحصول على أموال كثيرة في أماكن أخرى ولكن وجود مورينيو جعله يقرر البقاء.

وكان توتنهام قد أعلن أمس، توقيع عقد جديد رفقة السبيرز للموسم 2020، لينهي بذلك كل الشائعات التي ارتبطت برحيله إلى الدوري الصيني وروما الإيطالي.

واعترف مدافع أتليتكو مدريد السابق، بأنه كان ينوي الرحيل ولكن الإجراءات التي اتخذها النادي للإبقاء عليه نالت إعجابه كثيراً، لذلك قرر البقاء.

وقال الدرفيلد:"من الناحية المالية، بذل النادي جهداً جيداً أظهر لي أنهم يريدونني حقًا بحيث منحني الاحترام، وهذا جعلني اختار الولاء للفريق".

وأضاف:"لقد تحدثت مع زوجتي حول هذا الأمر وأكدت لي أنها سعيدة للغاية وتريد البقاء هنا، نحن على أعتاب الحصول على طفل ثان".

وأردف:" كلما فكرت في حلقة جديدة في مكان آخر، كلما قلت لنفسي،" لا، أريد فقط أن أبقى، كنت دائمًا سعيدًا هنا منذ اليوم الأول، لقد شعرت بالرغبة الشديدة هنا ولدي علاقة جيدة مع المعجبين".

وأكمل:"مورينيو أمن بي أخبرني أنه يريدني أن أكون شريكاً له في تجربته المقبلة، وأن لا أترك الفريق، واستمعت إلى حديثه".

واعترف ألدرفيلد، بأن مورينيو اتخذ مع اللاعبين إجراءات صارمة للغاية بسبب نتائجهم في الجولات الماضية، إنه مدير لا تريد أن تخذله على الإطلاق من السلبي أنك لا تريده أن يغضب، الأمر لا يتعلق بالرغبة في إسقاطه.

ويثق ألدرفيلد بأن الفريق يمكنه الفوز والتتويج ببطولة على الأقل هذا العام، لأن اللاعبين أحبطوا بشكل كبير من الحصول على المركز الثاني.

ويواجه توتنهام فريق ميدلسبره اليوم في إطار الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي ويسعى للفوز والتأهل، بعد أن ودع الفريق كأس الرابطة مبكراً.