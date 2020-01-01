ألدرفيريلد: فعلت كل شيء هذا الأسبوع ويمكننا الحسم بشكل مبكر

توبي ألدرفيريلد مدافع فريق توتنهام يشيد بأداء فريقه والفوز على نظيره أستون فيلا في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

أعرب النجم البلجيكي توبي ألدرفيريلد مدافع فريق توتنهام عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم أمام نظيره أستون فيلا بثلاثة أهداف لهدفين.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفريق يمكنه أن يحسم المباريات بشكل مبكر أكثر من ذلك وتطرق خلالها للحديث عن أسبوعه الغريب وأحداثه المتعددة.

وقال ألدرفيريلد: "هذا الأسبوع كان لا يصدق بالنسبة لي لقد جاء نجلي ولم أنم أبدًا وتوجب علي أن أسافر لثماني ساعات بالأمس وبعد ذلك أخطأت وسجلت في شباك فريقي لكنني سعيد بمساعدة الفريق في النهاية".

المزيد من الفرق

ليس اسمه الحقيقي ولا يعرف الكرة .. ردود الأفعال على أداء تريزيجيه ضد توتنهام

وأضاف: "لقد حصلنا على العديد من الفرص في تلك المباراة أكثر منهم، وكان من الممكن أن ننهي المباراة بشكل مبكر لكن الفوز في الدقيقة الأخيرة لي سيئًا أيضًا".

وأردف: "لقد كان فوزًا هامًا للغاية بالنسبة لنا لأنها أسبوع صعب للجميع بمواجهة دوري الأبطال في منتصفه وتشيلسي في بعدها بأيام".

وأكمل زميله سون هيونج مين: "لقد أظهرنا الشخصية المناسبة بعدما تأخرنا في النتيجة ولم نستلسم، شعرت بالحزن لإهدار عدة فرص للتسجيل لكن في النهاية جميعنا استحقينا الفوز".

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد شهدت العديد من التقلبات حيث تقدم أستون في النتيجة وقلبها توتنهام للتقدم بهدفين لهدف قبل أن يتعادل أصحاب الأرض ويسجل سون في اللحظة الأخيرة الفوز للسبيرز.