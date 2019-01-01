ألدرفيريلد غير واثق من مستقبله مع توتنهام

البلجيكي ينتظر نهاية الموسم

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

اعترف المدافع البلجيكي توبي ألدرفيريلد، أنه لا يعرف مستقبله مع توتنهام في الموسم المقبل بعد.

وكان لاعب أتلتيكو مدريد الأسبق، قد تم تفعيل موسم جديد في تعاقده مع توتنهام حتى الموسم المقبل.

وأصبح الشرط الجزائي في تعاقده 25 مليون يورو للمدافع البالغ 30 عامًا، حيث سيصبح لاعبًا حرًا في الصيف بعد القادم.

وفي تصريحات للاعب لسكاي سبورتس عن مستقبله: "هناك العديد من المباريات لهذا الموسم، في النهاية لدي عقداً يمتد لموسم جديد مع توتنهام، لذلك لا أنظر لأبعد من هذا الموسم".

وتابع: "لا أعرف أي شيء آخر، أنا سعيد جدًا في توتنهام، وسنرى ماذا سيجلب لنا المستقبل، لازالت لاعباً لائقاً، وشاركت في العديد من المباريات الموسم الجاري والتي تثبت هذا، لا أشعر بأنني في الـ30، أشعر بأنني أصغر".

📕 لاعبون لم يتعرضوا للطرد خلال مسيرتهم الكروية 🔻 pic.twitter.com/SzGJjjo1mN — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 19, 2019

وتأهل توتنهام لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيلتقي مانشستر سيتي في مواجهة إنجليزية خالصة، عقب التفوق على بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في مجموع اللقاءين.

وأنهى البلجيكي: "كما قلت، أنا سعيد جدًا، وأريد أن أتابع مباراة تلو الأخرى، هذا الموسم لعبت كثيرًا وأريد تقديم الأفضل".