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دوري أبطال أوروبا

ألدرفيرلد لا يستبعد فكرة العودة لأياكس

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Getty Images
شرط جزائي يسمح للبلجيكي الرحيل بمقابل منخفض في يناير القادم
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

رفض توبي ألدرفيرلد مدافع نادي توتنهام الإنجليزي، استبعاد فكرة العودة مرة أخرى لناديه السابق أياكس أمستردام.

ألدرفيرلد شارك في تأهل فريقه التاريخي لنهائي دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على أياكس 3/2 في إياب نصف النهائي أمس الأربعاء.

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وقال البلجيكي في تصريحات صحفية:"لا أريد الخروج بعناوين جذابة وجمل رنانة ولكن بالطبع العودة لأياكس في رأسي بنسبة 100%".

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وأضاف:"قضيت العديد من الأوقات الرائعة هنا وفزت بالبطولات وعائلتي أيضاً كانت تشعر بالسعادة في أمستردام".

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ويمتلك ألدرفيرلد شرطاً جزائياً في عقده مع توتنهام، يتيح له الرحيل لأي نادي بـ25 مليون جنيه إسترليني فقط في يناير 2020.

جدير بالذكر أن ألدرفيرلد بدأ مسيرته مع أياكس، حيث لعب معه أكثر من 200 مباراة، وفاز بصفوفه بالدوري الهولندي 3 مرات.

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