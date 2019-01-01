ألدرفيرلد لا يستبعد فكرة العودة لأياكس

شرط جزائي يسمح للبلجيكي الرحيل بمقابل منخفض في يناير القادم

رفض توبي ألدرفيرلد مدافع نادي توتنهام الإنجليزي، استبعاد فكرة العودة مرة أخرى لناديه السابق أياكس أمستردام.

ألدرفيرلد شارك في تأهل فريقه التاريخي لنهائي دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على أياكس 3/2 في إياب نصف النهائي أمس الأربعاء.

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وقال البلجيكي في تصريحات صحفية:"لا أريد الخروج بعناوين جذابة وجمل رنانة ولكن بالطبع العودة لأياكس في رأسي بنسبة 100%".

وأضاف:"قضيت العديد من الأوقات الرائعة هنا وفزت بالبطولات وعائلتي أيضاً كانت تشعر بالسعادة في أمستردام".

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ويمتلك ألدرفيرلد شرطاً جزائياً في عقده مع توتنهام، يتيح له الرحيل لأي نادي بـ25 مليون جنيه إسترليني فقط في يناير 2020.

جدير بالذكر أن ألدرفيرلد بدأ مسيرته مع أياكس، حيث لعب معه أكثر من 200 مباراة، وفاز بصفوفه بالدوري الهولندي 3 مرات.