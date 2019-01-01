ألدرفايرلد حول الشرط الجزائي: أنا سعيد في توتنهام

المدافع البلجيكي جدد تعاقده مع سبيرز

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى توبي ألدرفايرلد، مدافع توتنهام، سعادته بتجديد تعاقده مع الفريق ورفض التعليق حول الشرط الجزائي الخاص برحيله.

وفعل توتنهام خيار تجديد عقد ألدرفايرلد لعام إضافي بعدما كان سينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري، ويتضمن شرطاً جزائياً بقيمة 25 مليون يورو.

وقال ألدرفايرلد للمراسلين بعد لقاء تشيلسي: "أنا سعيد بالتجديد والبقاء عام إضافي مع سبيرز، وسعيد بالثقة من قبل الفريق في وجودي معهم". اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وأضاف تعليقاً على الشرط الجزائي: "أنا أعطي مائة بالمائة هذا النادي في كل مرة أشارك، وهذا ما أفعله دائماً، أنا أركز فقط في الميدان".

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وختم: "هذا عامي الرابع هنا وأنا سعيد للغاية وأريد مساعدة الفريق".

وكان ألدرفايرلد محط اهتمام مانشستر يونايتد الصيف الماضي ومدربه السابق جوزيه مورينيو، ولكن لم تتم الصفقة.

وسبق لأدرفايرلد اللعب بألوان ساوثامبتون، أتليتكو مدريد، وأياكس قبل الانضمام لصفوف توتنهام في 2015.