"ألتراس" إنتر يرفض بقاء إيكاردي في الفريق

طفح الكيل على ما يبدو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أصدرت رابطة "الألتراس" لجماهير إنتر ميلان بياناً تحذر فيه من بقاء ماورو إيكاردي مهاجم الفريق في صفوفه.

وجاء بيان "الكورفا نورد" أو "المدرج الشمالي" مؤكداً أن رفض استمرار اللاعب هو لأجل المصلحة العامة.

وقال البيان:"لقد حاولنا شرح الأمر بكل الطرق الممكنة، لا أحد يشكك في قدراته الفنية كلاعب".

وأضاف:"ولكن المشكلة كانت وستظل هي عقليته وسلوكه تجاه بقية اللاعبين، وهي أمور لم يقدر على تغييرنا ولن يغيرها أبداً".

وأوضح:"لقد كان لديه الكثير من الفرص لحل تلك المشاكل مع زملاءه في غرفة الملابس ومع الجماهير في الكورفا، ولكنه لم يستغلهم أبداً، هذا يثبت أي نوع من اللاعبين هو، ولأجل المصلحة العامة لا يمكنه أن يصبح جزءاً من مستقبل إنتر".

وكان إيكاردي قد نشر مجموعة من الصور العارية رفقة زوجته ووكيلته واندا نارا، والتي تحولت إلى جزء جديد من الأزمة المستمرة على مدار الموسم الحالي.