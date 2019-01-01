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ألبا يستبعد عودة نيمار إلى برشلونة

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جوردي ألبا مدافع برشلونة يستبعد عودة النجم البرازيلي نيمار إلى قلعة كامب نو

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

استبعد جوردي ألبا مدافع فريق برشلونة فكرة عودة النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا إلى قلعة كامب نو مجددًا.

اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا كان قد رحل عن برشلونة صوب فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية عام 2017، وذلك في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم قدرت بـ 222 مليون يورو.

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وقال ألبا في تصريحاته لصحيفة سبورت الكتالونية: "لا أعتقد أن نيمار سيعود، هو لاعب استثنائي وأحد أفضل اللاعبين في العالم، ولكني أرى أن عودته لبرشلونة غير منطقية".

كما أضاف اللاعب الإسباني: "هو لاعب عظيم وصديق جيد لأغلب لاعبي الفريق والجميع يحبه، ولكن الجميع يحب بيدرو وبارترا أيضًا، لقد اتخذوا قرار الرحيل عن النادي، ونحن نحترم قرارهم، ولكني لا أعتقد أنهم عودتهم للفريق ممكنة".

 

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