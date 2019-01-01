ألبا: فينيسيوس لاعب رائع لكن هل يُقارن بميسي؟

أشاد بالجناح البرازيلي وتألقه اللافت مع ريال مدريد في الفترة الأخيرة

أبدى جوردي ألبا مدافع نادي برشلونة الإسباني، رأيه في المقارنات بين فينيسيوس جونيور وليونيل ميسي.

فينيسيوس شق طريقه نحو الفريق الأول لريال مدريد هذا الموسم، وأصبح عنصراً أساسياً بتشكيل المدرب سانتياجو سولاري.

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الجناح البرازيلي تألق رغم خسارة ريال من برشلونة أمس الأربعاء بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وبعد المباراة سؤل ألبا عن تلك المقارنات.

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وقال الإسباني:"فينيسيوس لاعب عظيم جداً ولا يمكنني الحديث بشكل سيء عنه، لكن نقارنه بالأفضل في العالم؟ دعونا نتحلى بالأمانة قليلاً".

وأضاف:"هو لاعب ممتاز يقدم كل ما لديه مع ريال مدريد، مهمة أن تلعب كأساسي وعمرك 18 سنة ليست سهلة أبدا".

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وتابع:"لكن المقارنة مع ميسي ليست في صالحه أو تقدم أي إفادة لأحد".

ويستعد برشلونة لمواجهة أخرى مع ريال مدريد يوم السبت القادم، في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.