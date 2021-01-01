ألبا: طريقتي مزعجة، وأعرف أنني أكثر لاعب مكروه في العالم!

جوردي ألبا لاعب برشلونة يتحدث عن الكراهية ضده، وعلاقته الإنسانية بزملائه خارج الملعب.

أكد جوردي ألبا لاعب برشلونة على معرفته بأنه واحد ضمن أكثر لاعبي كرة القدم المكروهين في العالم في الوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "موفيستار"، وأكد خلالها أن علاقاته خارج الملعب تتسم بطابع مختلف تمامًا عما هي عليه داخله.

وقال ألبا: "من الواضح أن الجميع يعرفني في الشوارع بسبب كرة القدم، أعتقد أنني واحد من أكثر الأشخاص المكروهين في كرة القدم، أنا أعلم ذلك".

المزيد من الفرق

أزمة برشلونة المالية وضغط مبابي وديربي ميلانو .. عناوين الصحف 26 يناير 2021

وأضاف: "تلك هي طريقة لعبي لكرة القدم، وهي التي أوصلتني لما أنا وصلت له اليوم وللاعب الكرة الذي أصبحت عليه".

وأكمل: "عندما يعرفني الأشخاص بشكل مقرب يعرفون حيدًا أنني شخص أملك الكثير من التواضع وأقدر كل شيء في الحياة".

وأردف: "جوردي اللاعب لا يقترب بأي صلة لجوردي الإنسان أو جوردي مع زملائه في الفريق".

وأنهى تصريحاته: "الحقيقة أنني مزعج للغاية في طريقة لعبي، وأفهم الكراهية التي أحصل عليها ".

جدير بالذكر أن ألبا كان قد عاد لصفوف برشلونة في 2012 وحقق الكثير من البطولات مع الفريق على مدار السنوات بعدما أصبح أساسيًا بشكل فوري.