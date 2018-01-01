ألبا: برشلونة يرحب بموراتا وديمبيلي يحتاج للتحسن

هل نرى موراتا بقميص برشلونة؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رحب جوردي ألبا، نجم برشلونة، بفرضية انضمام مهاجم تشيلسي ألفارو موراتا إلى فريقه وأكد أنه لاعب يقدره كثيراً.

وخرجت تقارير مؤخراً تتحدث عن عرض لاعب ريال مدريد السابق لنفسه على برشلونة من أجل ضمه في يناير المقبل بسبب تراجع مستواه في تشيلسي.

وقال ألبا للصحافة: "هو لاعب أقدره كثيراً ومن أفضل اللاعبين في الأعوام الأخيرة، في النهاية القرار لبرشلونة بالتوقيع معه أو أي لاعب آخر". اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وأضاف: "لو صحت الشائعات فهو مرحب به للغاية ضمن صفوف برشلونة، كذلك الحال لأي لاعب ينضم لنا".

وتحدث ألبا عن الانتقادات بحق زميله عثمان ديمبيلي مؤخراً: "هو لاعب مهم لنا وصغير بالسن، لا نملك معه أي مشاكل ويلعب جيداً".

وأكمل: "ربما بإمكانه تحسين بعض الأشياء خارج الملعب ولكن نحن سعداء بما يقدمه".

وسجل ديمبيلي تسعة أهداف مع برشلونة حتى الآن في كل المسابقات ولكن تعرض للانتقادات بسبب عدم التزامه بالتدريبات.

ويحل برشلونة هذا الأسبوع ضيفاً على ليفانتي الأحد المقبل ضمن الليجا الإسبانية.