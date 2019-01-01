ألبا: أصبحنا أكثر حذرًا من المواسم الماضية في دوري الأبطال

تعرف على تصريحات ألبا عقب انتهاء مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

أكد جوردي ألبا، مدافع برشلونة، أنّ الفوز بهدف نظيف على مانشستر يونايتد أمر إيجابي مطالبًا بالحذر من الخروج في لقاء الإياب.

برشلونة انتصر بهدف نظيف في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا على مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد".

وقال ألبا في تصريحات صحفية: "لعبنا مباراة هامة جدًا ولم نصنع العديد من الفرص ولكن سجلنا هدفًا واستحوذنا على الكرة وعدنا بانتصار ثمين".

وتابع: "أعتقد أننا في الموسم الحالي أكثر حذرًا من أي وقت سابق ولا نوافق على تكرار ما حدث في المواسم الماضية ولذلك نلعب بثقة".

فالفيردي سعيد بأداء بيكيه ويكشف سبب تغييراته في الشوط الثاني

سؤال صعب بعض الشي.. هل تستطيع التعرف على هذا اللاعب🤔😅 pic.twitter.com/C7wteDSAd5

— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019

سولشار: العودة أمام المرشح الأول برشلونة ستكون أكبر من معجزة باريس

صاحب الـ 30 عامًا اعتبر ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، أحد أفضل الحراس في العالم وبرهن على قدراته في مباراة برشلونة.

واختتم: "بالنسبة لتقارير إمكانية إيقاف دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد لثمانية مباريات، أرى أنّها عقوبة مبالغ فيها ولكن لا يوجد شيء يمكن القيام به".

ويحتاج برشلونة للتعادل أو الانتصار بأي نتيجة إياباً من أجل ضمان عبوره إلى نصف النهائي.