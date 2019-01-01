ألبا: المباراة كانت معقدة.. وكوتينيو لا يستحق صافرات الاستهجان

مدافع برشلونة جوردي ألبا سعيد بالفوز على ريال سوسيداد والاقتراب من التتويج بالليجا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أبدى جوردي ألبا مدافع فريق برشلونة سعادته بالفوز على ريال سوسيداد بثنائية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب كامب نو في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين من الليجا.

صاحب هدف الفوز تحدث للصحافة بعد المباراة وقال: "سعداء بالفوز الذي حققناه بالرغم من العودة من مباراة مرهقة في دوري أبطال أوروبا، ربما لم نظهر بالمستوى المطلوب في الشوط الأول ولكننا قدمنا مستوى أفضل في الشوط الثاني".

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كما أضاف اللاعب الإسباني: "حاولنا فرض سيطرتنا على المباراة وصنع الكثير من الفرص وبذل 100% من العطاء، ولكن ريال سوسيداد عقد المباراة علينا، لذلك سعداء بتحقيق الفوز والاقتراب من التتويج".

أما عن صافرات الاستهجان التي تعرض لها زميله كوتينيو فقال ألبا: "لم أسمع سوى التصفيق له، كوتينيو لاعب محترف وأحرز هدفًا رائع في آخر مباريات الفريق في دوري الأبطال".

يشار إلى أن برشلونة يتصدر حاليًا جدول ترتيب فرق الليجا قبل خمس جولات من نهايته.