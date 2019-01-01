ألبا بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في كتالونيا: برشلونة بيتي

تعرف على تصريحات جوردي ألبا حول مستقبله وشراكته مع ميسي

حصل جوردي ألبا، لاعب برشلونة، على جائزة أفضل لاعب في كتالونيا خلال عام 2018 بعد مستواه الجيد مع البلوجرانا.

ألبا سجل هدفين وصنع 9 مع برشلونة خلال الموسم الجاري.

وقال ظهير البلوجرانا في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "أنا فخور باللعب لبرشلونة، لقد بدأت مسيرتي في اللاماسيا وسعدت حينما جاءت لي الفرصة للعودة. إنه بمثابة بيتي".

وتابع: "أعيش في برشلونة مع عائلتي وأصدقائي ولا أود الرحيل. أتمنى الاعتزال في النادي الكتالوني".

💬جوردي ألبا سعيد بتواجده في برشلونة، ويريد الاعتزال هناك. pic.twitter.com/jyAh0Y4rlh — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 16, 2019

ألبا لديه عقد ينتهي في 2020 ولم يبدأ برشلونة بعد أي محاولات لتمديد التعاقد رغم تأكيد اللاعب رغبته في الاستمرار.

واختتم: "ميسي هو الأفضل في التاريخ واللعب بجواره يجعل الأمور أكثر سهولة. فخور للغاية بالتواجد معه".

ميسي سجل الهدف رقم 400 في الليجا مع برشلونة أمام إيبار ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى يصل لهذا العدد من الأهداف في بطولة واحدة.