ألبا: الأخطاء جزء من الحياة وعلينا العودة للعمل

El error forma parte de la vida. Hace sentirte muy mal. Lo importante es cómo lo gestionas, cómo reaccionas. Creer siempre en el trabajo, en los compañeros, en el equipo. Siempre trabajar para ser mejores.

