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كأس الملك الاسباني

ألبا: اثبتنا تفوقنا الدائم على ريال مدريد

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تعرف على تصريحات ألبا عقب الفوز في كلاسيكو كأس الملك
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد جوردي ألبا، مدافع برشلونة، أنّ الفوز في الكلاسيكو لم يكن سهلًا مؤكدًا أنّ البلوجرانا أثبت تفوقه على ريال مدريد في الفترة الأخيرة.

ب رشلونة حقق الفوز بثلاثية نظيفة ليفوز بنتيجة 4-1 مجموع المباراتين.

وقال ألبا في تصريحات عقب المباراة: ""مباراة اليوم تختلف عن كلاسيكو السبت المقبل، كنا نعلم أنّ الفوز يضعنا في نهائي الكأس وهذه بطولة مختلفة ولذلك رغبنا في الفوز. لقد أكدنا هيمنتا على مباريات ريال مدريد".

وتابع: "من الصعب دومًا الفوز في سانتياجو برنابيو، ولكن الجمهور يعتقد أنّ الأمر سهلًا بسبب كثرة الأهداف. الحقيقة أننا كنا أكثر فعالية وحينما وجدنا المساحات سببنا لهم ضررًا كبير".

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مدافع فالنسيا السابق أشار إلى أنّ ريال مدريد سيطر الشوط الأول دون أهداف وبالتالي كانت العبرة بمن سيسقط بدنيًا أولًا في الشوط الثاني وحينما سجل البلوجرانا أولًا نجح في فرض سيطرته.

واختتم: "الفوز هنا دائمًا أمر يسعدني. لويس سواريز يقدم مستويات مذهلة وفتاك أمام المرمى وسعيد جدًا لأجل الانجازات التي حققها".


برشلونة وصل للنهائي السادس على التوالي في كأس ملك إسبانيا ليصبح أول فريق في تاريخ المملكة يحقق هذا الإنجاز.

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