ألان جيريس يرد على تصريحات رامي الجريدي

المدرب الفرنسي طمئن حارس الترجي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص الفرنسي ألان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، على الرد على الرسالة التي وجهها له رامي الجريدي حارس مرمى الترجي التونسي.

وقال حارس الترجي خلال تصريحات تليفزيونية: "أحترم اختيارات المدرب، ولكن كل ما قاله عن عدم دعوتي لم يقنعني، ولا أفهم ماذا يقصد بكلامه حول المنافسة".

وتسائل رامي الجريدي حول تصريحات آلان جيريس، حيث قال: "هل أنا سأقلق من المنافسة بين حراس المرمى في المنتخب التونسي؟".

علي معلول خاض مران تأهيلي اليوم ومشاركته مع الأهلي أمام شبيبة الساورة غير مؤكدة حتى الآن 🔴 pic.twitter.com/TcBDNZl8BH — جول مصر (@goaleg) March 14, 2019

رامي الجريدي تابع: "أريد أن أوجه رسالة إلى ألان جيريس، لا تصدق كل ما يقولونه لك عني".

جيريس رد على تصريحات حارس الترجي، حيث قال: "لم أسمع أي شيء عنك، ولا أقضي الوقت في سماع أي كلام يقال، وأنا أركز في عملي ولا يعنيني ما يقال".

الجريدي كان قد أبدى غضبه بسبب عدم انضمامه لصفوف المنتخب التونسي، والذي يستعد لمواجهة سوازيلاند، بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.