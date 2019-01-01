ألان: الحظوظ بين نابولي وآرسنال متساوية

ألان يتحدث عن حظوظ آرسنال ونابولي قبل المواجهة بينهما في ربع نهائي الدوري الأوروبي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم نادي نابولي ألان إن الحظوظ بين فريقه وبين آرسنال للتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي متساوية.

ويحل آرسنال ضيفًا ثقيلًا على نابولي الإيطالي مساء غد الخميس على ملعبه سان باولو، وذلك في مواجهة الذهاب للدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي.

وقبل الصدام المنتظر، تحدث ألان عن صعوبة المواجهة أمام آرسنال، مؤكدًا ضرورة أن يكون هو وزملائه على أتم الاستعداد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ أبريل ٢٠١٩

وقال ألان: "مباراة الغد ستكون صعبة نظرًا لقيمة وحجم آرسنال التي يعلمها الجميع، علينا أن نكون في يومنا من أجل الظهور بشكل جيد"

وأضاف: "الحظوظ بين الفريقين متساوية، هناك احتمال 50% لصعود آرسنال لنصف النهائي ونفس النسبة لصعودنا"

وتابع: "الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الغد سيعد أولويتنا، الذهاب إلى ملعب الإمارات بفوز على أرضنا سيكون مفتاح التأهل لنصف النهائي"

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يذكر أن نابولي وآرسنال رفقة تشيلسي هم المرشحون الأبرز للفوز بالبطولة خلال هذا العام بعدما ودع إنتر ميلان.