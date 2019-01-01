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الدوري الأوروبي

ألان: الحظوظ بين نابولي وآرسنال متساوية

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Getty
ألان يتحدث عن حظوظ آرسنال ونابولي قبل المواجهة بينهما في ربع نهائي الدوري الأوروبي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال نجم نادي نابولي ألان إن الحظوظ بين فريقه وبين آرسنال للتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي متساوية.

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ويحل آرسنال ضيفًا ثقيلًا على نابولي الإيطالي مساء غد الخميس على ملعبه سان باولو، وذلك في مواجهة الذهاب للدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي.

وقبل الصدام المنتظر، تحدث ألان عن صعوبة المواجهة أمام آرسنال، مؤكدًا ضرورة أن يكون هو وزملائه على أتم الاستعداد.

وقال ألان: "مباراة الغد ستكون صعبة نظرًا لقيمة وحجم آرسنال التي يعلمها الجميع، علينا أن نكون في يومنا من أجل الظهور بشكل جيد"

وأضاف: "الحظوظ بين الفريقين متساوية، هناك احتمال 50% لصعود آرسنال لنصف النهائي ونفس النسبة لصعودنا"

وتابع: "الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الغد سيعد أولويتنا، الذهاب إلى ملعب الإمارات بفوز على أرضنا سيكون مفتاح التأهل لنصف النهائي"

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يذكر أن نابولي وآرسنال رفقة تشيلسي هم المرشحون الأبرز للفوز بالبطولة خلال هذا العام بعدما ودع إنتر ميلان.

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