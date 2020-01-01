ألابا يكشف سر مواساته لنيمار عقب نهائي دوري أبطال أوروبا

ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ يوضح أسباب مواساته للبرازيلي نيمار عقب نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

كشف النجم النمساوي ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونخ عن أسباب مواساته للبرازيلي نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ألابا، وأكد خلالها أن نيمار يتحمل مسؤولية باريس سان جيرمان خلال السنوات الماضية وحده.

وأكد ألابا أن النجم البرازيلي يتحمل الكثير من الضغط في الفريق الباريسي منذ أن انضم لهم قادمًا من صفوف برشلونة في 2017.

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وقال ألابا: "الأمور سارت في ذلك الاتجاه، نيمار يحمل الكثير من الضغط على كاهله في صفوف باريس سان جيرمان".

واستطرد: "لكنه بالرغم من ذلك يبقي الابتسامة على وجهه وذلك الأمر في منتهى الأهمية، نحن جميعًا نحب ذلك النوع من الرياضيين".

وكان نيمار قد خسر نهائي دوري أبطال أوروبا الأول له في مسيرته مع باريس سان جيرمان مطلع هذا الأسبوع بهدف نظيف.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن بقاء نيمار في باريس سان جيرمان أصبح محل الكثير من الشكوك بعد خسارة ذلك النهائي.