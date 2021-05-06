ألابا يبرر الرحيل عن بايرن ميونخ: حتى تنمو عليك أن تترك منطقة "الراحة"!

لقد كان قرارًا صعبًا..

أكد دافيد ألابا على أن قراره مغادرة بايرن ميونخ كان صعبًا للغاية، ولكنه اعتبر أن ذلك هامًا في سبيل تطوره كلاعب كرة قدم.

ولم ينجح النادي البافاري في التوصل إلى اتفاق مع الدولي النمساوي لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم، ليبدأ في خوض تجربة جديدة بدايًة من الموسم المقبل.

ريال مدريد هو النادي الأوفر حظًا للتوقيع مع صاحب الـ28 عامًا، والذي يعتبر أن بايرن ميونخ كان بمثابة منزله على مدار السنوات الماضية كاملة.

ألابا في حديث للموقع الرسمي للنادي البافاري قال "إنه أمر صعب دائمًا عندما ينتهي شيء ما وليس سراً أنني شعرت دائمًا أنني في المنزل هنا".

كما أضاف "من الواضح أنني سأغادر بايرن ميونخ بدموع في عيني لكنني أتطلع أيضًا إلى مستقبلي في نفس الوقت".

وواصل "لم يكن قرارًا ضد النادي، لكنني قررت أنني أرغب في القيام بشيء جديد واتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام".

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وأردف "لكي تنمو، عليك أن تترك "منطقة الراحة" الخاصة بك، وأضع هذه الكلمة عمدًا بين علامتي اقتباس لأنه قد يساء فهمها".

"في نادي بايرن ميونخ، التوقعات على أرض الملعب تكون دائمًا كبيرة جدًا من الإدارة وفي غرفة الملابس أو من نفسك."

وأتم "أعتقد أنه ربما يتعين عليك الذهاب إلى المجهول لتكون قادرًا على النضج مرة أخرى".

الجدير بالذكر أن ألابا قد ارتدى قميص بايرن ميونخ منذ عودته في 2011 من الإعارة إلى هوفنهايم، ليكون إجمالي ما لعبه مع نادي الجنوب 420 مباراة.