ألابا: ليفاندوفسكي يستحق التواجد بمنزلة رونالدو وميسي

ألابا يتغنى بالدولي البولندي..

انهال دافيد ألابا، ظهير بايرن ميونخ الألماني، بالمديح علو زميله روبيرت ليفاندوفسكي، بعد الانتصار على تشيلسي ، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا .

ليفاندوفسكي، سجل هدف وصنع 2 في انتصار الفريق البافاري على تشيلسي، في اللقاء الذي احتضنه ملعب البلوز "ستامفورد بريدج".

وقال ألابا، في تصريحات عقب اللقاء: "ليفاندوفسكي مهاجم من الطراز العالمي، نعلم جميعًا قدرته في تسجيل الأهداف، ولكنه أظهر أمام تشيلسي جانبًا آخر وهو صناعة الأهداف".

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وأضاف الدولي النمساوي: "ليفاندوفسكي يستحق أن يكون في منزلة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو"

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وتابع صاحب الـ27 عامًا: "نحن نعرف أنه مهم جدًا بالنسبة لنا، ونحن سعداء بوجوده معنا في الفريق".

وتابع: "أعتقد أنه يظهر في كل مباراة، أنه واحد من أفضل المهاجمين في العالم، وربما الأفضل، لقد سجل في كل مباريات الموسم الحالي تقريبًا".

ويعتلي ليفاندوفسكي، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم برصيد 11 هدفًا بفارق هدف عن إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند .

يذكر أن، مباراة العودة بين بايرن ميونخ وتشليسي، ستُلعب في ألمانيا، يوم 18 مارس المقبل.