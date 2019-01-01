ألابا: بايرن ميونيخ يحتاج لصفقات إضافية

بعد بيريزيتش وبافارد ولوكاس هيرنانديز.. ألابا يرى أن بايرن يحتاج إلى تعاقدات أخرى

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قال ديفيد ألابا الظهير الأيسر الدولي النمساوي ولاعب نادي بايرن ميونيخ إن الفريق البافاري لا زال في حاجة إلى صفقات أخرى.

وكان ألابا أحد أبرز الأسماء المتوقع خروجها من العملاق البافاري خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن ذلك لم يحث في النهاية.

وحول ميركاتو الفريق، قال ألابا إن الإدارة جلبت العديد من اللاعبين المهمين وأن الصفقات التي تم إجراؤها جميهًا تخدم حاجات الفريق وتسد نواقصه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 16, 2019

ولكنه في نفس الوقت أضاف أن المنافسة على الجانبين المحلي والأوروبي تتطلب المزيد من التعاقدات والتدعيمات من قبل الإدارة.

وتابع: "بايرن الآن يحتاج إلى لاعبين أو ثلاثة من مستويات عليا حتى يستطيع المنافسة على الألقاب في الموسم المقبلو في المرحلة المقبلة بشكل عام"

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يذكر أن بايرن ميونيخ كان قد تعاقد مع كل من بنيامين بافارد ولوكاس هيرنانديز وأخيرًا إيفان بيريزيتش خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.