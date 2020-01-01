ألابا: لن نركز على ميسي

مواجهة مرتقبة بين البافاري والكتالوني

عقب دافيد ألابا، نجم بايرن ميونخ، على المواجهة المرتقبة مع برشلونة لحساب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، واللعب أمام قائد البلوجرانا المتألق ليونيل ميسي.

بايرن ميونخ بلغ ربع النهائي بعد تغلبه على تشيلسي 4-1 في ميونخ السبت بعد سابق فوزه ذهاباً 3-0، ليواجه برشلونة المتفوق على نابولي بمجموع اللقاءين 4-2.

وقال ألابا في تصريحات بعد لقاء الفريق البارحة للإعلام: "المباراة مع برشلونة ستكون أمام فريق جيد للغاية ويملك مواهب فردية من أعلى طراز".

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وأضاف: "سنعمل للتغلب على تلك المواهب ولا نخشى أحد، سنلعب بثقة ولا يوجد شيء للاختباء منه، نحترمهم ولكن نعرف قوتنا".

وأردف النمساوي: "ميسي؟ لا يجب التركيز عليه كثيراً حتى لا ننسى بقية اللاعبين المميزين".

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وعلق مدافع البافاري عن مستقبله وإمكانية رحيله: "تفكيري على أمور أخرى الآن، لا أشغل نفسي بمستقبل الآن، الاهتمام فقط بموضوع المباراة".

وينتهي عقد ألابا في 2021 ولكنه يرفض التجديد إلا بشروطه وهي رفع راتبه إلى قرابة 20 مليون يورو، والذي يرفضه بايرن ميونخ بحسب التقارير.