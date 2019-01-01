ألابا: أريد تحقيق الثلاثية مع بايرن ميونخ

بايرن لا يزال حاضراً في البطولات الثلاث

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث دافيد ألابا، نجم بايرن ميونخ، عن طموحاته للموسم الجاري وتمنى أن يُتوج مع الفريق البافاري بالثلاثية بنهاية العام الكروي.

ولا يزال بايرن ينافس على الثلاث جبهات الدوري والكأس الألمانية، وسيلعب في دوري الأبطال مع ليفربول في فبراير المقبل.

وقال ألابا مع "بيلد": "الثلاثية حلم، وكلنا نريد تحقيقه، أريد عاماً ناجحاً مع بايرن ميونخ والمنتخب الوطني". اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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وعن مواجهة ليفربول: "أي فريق يمكن هزيمته، كل شيء ممكن في كرة القدم، رأينا ذلك من قبل، المهم هو الاستعداد الجيد".

وسبق لألابا التتويج بالثلاثية مع بايرن في 2013 بعد قهر مواطنه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري الأبطال وتحقيق الثنائية المحلية.

ويقيم البافاري معسكراً إعدادياً في قطر الفترة المقبل قبل استئناف منافسات الدوري المحلي بلقاء هوفنهايم منتصف الشهر الجاري.