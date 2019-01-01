ما هي أكثر الأندية التي سجل رونالدو ضدها في دوري أبطال أوروبا؟

بعد أن أحرز كريستيانو رونالدو مجدداً ضد أياكس في عودة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يأخذكم جول في جولة قصيرة لمعرفة خصومه المفضلين للتهديف في مرماهم

عندما نتحدث عن بطولة دوري أبطال أوروبا يجب علينا حتماً ولابد أن نذكر اسم "كريستيانو رونالدو" خاصةً وأنه الهداف التاريخي للمسابقة، حيث استطاع قائد المنتخب البرتغالي ترك بصمته في أي مكان يتواجد فيه في هذه البطولة، وفاز بجائزة الهداف في سبع نسخ منها، وسيتطلب كسر أرقامه مجهود خرافي ويبدو أن ميسي هو الوحيد القادر على فعل ذلك بعده خاصةً وأنه تجاوز المائة هدف في دوري الأبطال.

لعب رونالدو في دوري أبطال أوروبا لعقدين من زمان تمكن خلالهم من التسجيل بشكل متكرر في أندية ما بعينها وفي المقابل فهناك بعض الفرق القليلة التي أخفق في احراز أي هدف في مرماها، ومن المثير للاهتمام أن فريقه الحالي كان هو خصمه المفضل على الإطلاق قبل أن ينضم ليوفنتوس في الصيف الماضي حيث سجل في شباكهم 10 أهداف في 7 مباريات فقط، من بينها ثنائية نهائي 2017 والمقصية الرائعة في ربع نهائي النسخة الماضية والتي أجبرت محبي البيانكونيري على التصفيق له.

علق رونالدو على ذلك وقال: لقد كان هذا الهدف في رأيي، أحد أفضل الأهداف على الإطلاق في مسيرتي، عندما بدأ الجمهور بالتصفيق لي في الملعب ذُهلت من ردة فعلهم، لأن ذلك لم يحدث لي أبداً من قبل، كانت لحظة لا تُصدق، بعد يوفنتوس يعتر بايرن هو ثاني أكثر الأندية التي نجح رونالدو في اختراق شباكهم برصيد 9 أهداف في 8 مباريات، وكذلك أحرز 9 أهداف في مرمى أياكس ولكن في 7 لقاءات فقط. ويأتي من بعدهم شالكة وأتلتيكو مدريد بواقع 7 أهداف.

أحرز رونالدو جميع أهدافه في مرمى الروخيبلانكوس في مناسبات هامة مثل هاتريك نصف نهائي نسخة 2016/17 وكذلك هاتريك دور الـ16 من بطولة العام الحالي وكذلك هدفه في نهائي 2014.

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أكثر الأندية التي سجل رونالدو في مرماها بدوري أبطال أوروبا

المنافس عدد المباريات عدد الأهداف يوفنتوس 7 10 أياكس 7 9 بايرن ميونخ 8 9 شالكة 4 7 أتلتيكو مدريد 8 7 مالمو 2 6 جالاطة سراي 3 6 أبويل نيقوسيا 4 6 شاختار دونيستك 2 5 روما 6 5

في مسابقة 2015/16 نجح كريستيانو رونالدو في تسجيل 6 أهداف في مرمى مالمو السويدي منهم رباعية ضمن النتيجة الثقيلة التي فاز بها الملكي على البرنابيو بثمانية نظيفة وهو نفس الرصيد الذي يملكه ضد ناديي جالاطة سراي وأبويل نيقوسيا ولكن هناك بعض الأندية التي عانى رونالدو ضدها في دوري أبطال أوروبا تحديداً مثل برشلونة الذي واجهه الدون في خمس مباريات ولكنه لم يسجل في أي منها.

تمكن الأسطورة البرتغالية من التهديف في أندية آخرى مثل فياريال، ليل، بنفيكا بمعدل 4 أهداف وبنسبة أقل أحرز ثلاثية ضد سيلتك الأسكتلندي، ولكنه سجل هدف واحد فقط في أربع لقاءات ضد بورتو، وهدف واحد في ثلاث مباريات لعبه أمام ليفربول ومانشستر سيتي ولكنه يملك معدل أفضل أمام أندية إنجليزية آخرى مثل آرسنال وتشيلسي والذي سجل فيهم ثلاثة أهداف في ثلاثة مباريات لعبها ضد قطبي لندن، وكم كان قاسياً ضد فريقه السابق مانشستر يونايتد حيث أحرز ضدهم ثلاثة أهداف في أربع مباريات.