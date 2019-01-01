ما هي أغلى الصفقات في التاريخ؟ تعرف على أكبر 100 صفقة انتقال تاريخياً

في ظل الأرقام الكبيرة للصفقات التي نراها في سوق الانتقالات في الفترة الأخيرة، تعرف على أغلى وأكبر الصفقات التي تمت على مر التاريخ

أحمد جمال

في صيف 2017 انتقل البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صفقة كبيرة بلغت 222 مليون يورو، ولم تتوقف الصفقات المرتفعة منذ ذلك الحين حيث انضم أيضاً في النادي الباريسي اللاعب كيليان مبابي مقابل 145 مليون يورو بالإضافة إلى 35 مليون يورو كمكافآت.

وبانتقال النجم البرازيلي إلى ناد العاصمة الفرنسية أصبح أغلى لاعب على الإطلاق بعد تحطيمه للرقم القياسي السابق الذي سجله بول بوجبا عند انتقاله إلى مانشستر يونايتد في 2016 قادماً من يوفنتوس مقابل 105 مليون يورو، وفي الوقت نفسه يصبح الفرنسي كيليان مبابي في المركز الثاني في قائمة الصفقات الأغلى في العالم.

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يأتي بعد ذلك اللاعب جواو فيليكس الذي دفع فيه أتلتيكو مدريد مبلغاً كبيراً لضمه من نادي بنفيكا في سوق الانتقالات الحالي وبالتحديد في يوليو 2019، حيث تم شراء اللاعب بمبلغ 126 مليون يورو ليصبح النجم البرتغالي ثالث أغلى لاعب في قائمتنا.

ويُعد انتقال فيليبي كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة في يناير 2018 الذي بلغ 120 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون يورو كمكافآت سبباً في وضع اللاعب في المركز الرابع من القائمة، في حين يأتي كلً من أنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلي المنضمين للفريق الكتالوني من أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند على التوالي يتفوقون في الترتيب على اللاعب بول بوجبا الذي يأتي في المركز السابع.

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كما أن انتقال إيدن هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت يضعه في المرتبة التاسعة رفقة كريستيانو رونالدو الذي يحتل المركز التاسع أيضاً حين انتقل إلى يوفنتوس في صيف 2018، كما يحتل المركز الـ11 أيضاً عندما انتقل من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو.

قائمة أغلى 100 لاعب في التاريخ

الترتيب اللاعب من إلى عام السعر 1 نيمار برشلونة باريس سان جيرمان 2017 222 مليون يورو 2 كيليان مبابي موناكو باريس سان جيرمان 2017 145 مليون يورو + (35 مليون مكافآت) 3 جواو فيليكس بنفيكا أتلتيكو مدريد 2019 126 مليون يورو 4 فيليبي كوتينيو ليفربول برشلونة 2018 120 مليون يورو + (40 مليون مكافآت) 5 أنطوان جريزمان أتلتيكو مدريد برشلونة 2019 120 مليون يورو 6 عثمان ديمبيلي بروسيا دورتموند برشلونة 2017 105 مليون يورو + (45 مليون مكافآت) 7 بول بوجبا يوفنتوس مانشستر يونايتد 2016 105 مليون يورو 8 جاريث بيل توتنهام ريال مدريد 2013 100.8 مليون يورو 9 كريستيانو رونالدو ريال مدريد يوفنتوس 2018 100 مليون يورو 9 إيدين هازارد تشيلسي ريال مدريد 2019 100 مليون يورو + (40 مليون مكافآت) 11 كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد ريال مدريد 2009 94 مليون يورو 12 جونزالو هيجواين نابولي يوفنتوس 2016 90 مليون يورو 13 هاري ماجواير ليستر سيتي مانشستر يونايتد 2019 87.1 مليون يورو 14 نيمار سانتوس برشلونة 2013 86.2 مليون يورو 15 روميلو لوكاكو إيفرتون مانشستر يونايتد 2017 84.8 مليون يورو 16 فيرجيل فان ديك ساوثهامبتون ليفربول 2018 84.5 مليون يورو 17 لويس سواريز ليفربول برشلونة 2014 82.3 مليون يورو 18 خاميس رودريجيز موناكو ريال مدريد 2014 80 مليون يورو 18 كيبا أريزابالاجا أتلتيكو بيلباو تشيلسي 2018 80 مليون يورو 18 لوكاس هيرنانديز أتلتيكو مدريد بايرن ميونخ 2019 80 مليون يورو 21 نيكولاس بيبي ليل أرسنال 2019 79 مليون يورو 22 ألفارو موراتا ريال مدريد تشيلسي 2017 78.9 مليون يورو 23 زين الدين زيدان يوفنتوس ريال مدريد 2001 77.5 مليون يورو 24 ماتيس دي ليخت أياكس يوفنتوس 2019 75 مليون يورو + (10.5 مليون مكافآت) 25 كيفين دي بروينه فولفسبورج مانشستر سيتي 2015 75 مليون يورو 25 فرينكي دي يونج أياكس برشلونة 2019 75 مليون يورو 27 أنخيل دي ماريا ريال مدريد مانشستر يونايتد 2014 74.6 مليون يورو 28 أليسون بيكر روما ليفربول 2018 73 مليون يورو 29 لوكا يوفيتش فرانكفورت ريال مدريد 2019 70 مليون يورو 29 رودريجو هيرنانديز "رودري" أتلتيكو مدريد مانشستر سيتي 2019 70 مليون يورو 31 زلاتان إبراهيموفيتش الإنتر برشلونة 2009 69.5 مليون يورو 32 رحيم ستيرلينج ليفربول مانشستر سيتي 2015 69.1 مليون يورو 33 رياض محرز ليستر سيتي مانشستر سيتي 2019 67.8 مليون يورو 34 دييجو كوستا تشيلسي أتلتيكو مدريد 2018 66 مليون يورو 35 توماس ليمار موناكو أتلتيكو مدريد 2018 65 مليون يورو 35 كاكا ميلان ريال مدريد 2009 65 مليون يورو 35 إيميرك لابورتي أتلتيك بيلباو مانشستر سيتي 2018 65 مليون يورو 38 إدينسون كافاني نابولي باريس سان جيرمان 2013 64.5 مليون يورو 39 بيير إيميريك أوباميانج بروسيا دورتموند أرسنال 2018 63.75 مليون يورو 40 دايفيد لويز تشيلسي باريس سان جيرمان 2014 62.5 مليون يورو 41 أنخيل دي ماريا مانشستر يونايتد باريس سان جيرمان 2015 61.6 مليون يورو 42 أوسكار تشيلسي شانجهاي إيست 2017 60.3 مليون يورو 43 نابي كيتا لايبزيج ليفربول 2018 60 مليون يورو 43 لويس فيجو برشلونة ريال مدريد 2000 60 مليون يورو 45 تانجي ندومبيلي ليون توتنهام 2019 60 مليون يورو 46 فرناندو توريس ليفربول تشيلسي 2011 59 مليون يورو 47 فرديريكو رودريجيز "فريد" شاختار مانشستر يونايتد 2018 58.9 مليون يورو 47 جورجينيو نابولي تشيلسي 2018 58.9 مليون يورو 49 هالك زينيت شانجهاي إيست 2016 58.6 مليون يورو 50 بينجامين ميندي موناكو مانشستر سيتي 2017 58.2 مليون يورو 51 جون ستونز إيفرتون مانشستر سيتي 2016 58 مليون يورو 52 كايل ووكر توتنهام مانشستر سيتي 2017 56.7 مليون يورو 53 هرنان كريسبو بارما لاتسيو 2000 55 مليون يورو 54 ألكسندر لاكازيت ليون أرسنال 2017 53 مليون يورو + (7 مليون مكافآت) 55 جيانلويجي بوفون بارما يوفنتوس 2001 52 مليون يورو 56 إلياكيم مانجالا بورتو مانشستر سيتي 2014 51.7 مليون يورو 57 اليكس تيكسييرا شاختار جيانجسو ساينتي 2016 50 مليون يورو 57 بيرناردو سيلفا موناكو مانشستر سيتي 2017 50 مليون يورو 57 فابينيو موناكو ليفربول 2018 50 مليون يورو 57 ​إيدير ميليتاو​ بورتو ريال مدريد 2019 50 مليون يورو 57 آرون وان بيساكا كريستال بالاس مانشستر يونايتد 2019 50 مليون يورو 62 أنتوني مارسيال موناكو مانشستر يونايتد 2015 49.3 مليون يورو 63 جيلفي سيجوردسون سوانزي سيتي إيفرتون 2017 49.2 مليون يورو 64 كريستيان فييري لاتسيو الإنتر 1999 49 مليون يورو 65 جازيكا مندييتا فالنسيا لاتسيو 2001 48 مليون يورو 65 فيرلاند ميندي ليون ريال مدريد 2019 48 مليون يورو 67 مسعود أوزيل ريال مدريد أرسنال 2013 47 مليون يورو 68 خوان سيباستيان فيرون لاتسيو مانشستر يونايتد 2001 46 مليون يورو 68 ريو فيرديناند ليدز يونايتد مانشستر يونايتد 2002 46 مليون يورو 68 رونالدو الإنتر ريال مدريد 2002 46 مليون يورو 68 خوان ماتا تشيلسي مانشستر يونايتد 2014 46 مليون يورو 68 دوجلاس كوستا بايرن ميونخ يوفنتوس 2017 46 مليون يورو 73 كريستيان بينتيكى أستون فيلا ليفربول 2015 45.8 مليون يورو 74 خاميس رودريجيز بورتو موناكو 2013 45 مليون يورو 74 جواو ماريو سبورتينج لشبونة الإنتر 2016 45 مليون يورو 74 جرانيت شاكا بوروسيا مونشنجلادباخ أرسنال 2016 45 مليون يورو 74 تيموي باكايوكو موناكو تشيلسي 2017 45 مليون يورو 74 ريتشارليسون واتفورد إيفرتون 2018 45 مليون يورو 74 فينيسيوس جونيور فلامنجو ريال مدريد 2018 45 مليون يورو 74 رودريجو سانتوس ريال مدريد 2019 45 مليون يورو 74 ماتيو كوفاتشيتش ريال مدريد تشيلسي 2019 45 مليون يورو 74 سيباستيان هالير آينتراخت فرانكفورت وست هام 2019 45 مليون يورو 83 نيمانيا ماتيتش تشيلسي مانشستر يونايتد 2017 44.7 مليون يورو 84 يوري تيليمانس موناكو ليستر سيتي 2019 44.6 مليون يورو 84 ليروي ساني شالكه مانشستر سيتي 2016 44 مليون يورو 86 أندري شيفتشينكو ميلان تشيلسي 2006 43.9 مليون يورو 87 روبينيو ريال مدريد مانشستر سيتي 2008 43 مليون يورو 87 راداميل فالكاو أتلتيكو مدريد موناكو 2013 43 مليون يورو 89 أليكسيس سانشيز برشلونة أرسنال 2014 42.5 مليون يورو 90 روي كوستا فيورنتينا ميلان 2001 42 مليون يورو 90 خافيير باستوري باليرمو باريس سان جيرمان 2011 42 مليون يورو 90 تياجو سيلفا ميلان باريس سان جيرمان 2012 42 مليون يورو 90 جاكسون مارتينيز أتلتيكو مدريد جوانجزو إيفرجراند 2016 42 مليون يورو 90 هنريك مخيتاريان بروسيا دورتموند مانشستر يونايتد 2016 42 مليون يورو 90 محمد صلاح روما ليفربول 2017 42 مليون يورو 90 ليوناردو بونوتشي يوفنتوس ميلان 2017 42 مليون يورو 97 ليليان تورام بارما يوفنتوس 2001 41.5 مليون يورو 97 كورينتين توليسو ليون بايرن ميونخ 2017 41.5 مليون يورو 99 أندي كارول نيوكاسل يونايتد ليفربول 2011 41.3 مليون يورو 100 بافل نيدفيد لاتسيو يوفنتوس 2001 41.2 مليون يورو

من هو أغلى لاعب بريطاني في التاريخ؟

كما هو واضح في الصورة، فاللاعب جاريث بيل رغم أبتعاده عن صدارة أغلى اللاعبين في العالم وتواجده في المركز الثامن في القائمة، خاصة بعد انتقال نيمار وبوجبا الأخيرين إلا أن الجناح الويلزي مازال هو أغلى لاعب بريطاني في التاريخ، وذلك حين انتقل إلى ريال مدريد بقيمة 100.8 مليون يورو في عام 2013.

وبالمناسبة فإن أغلى لاعب إنجليز في التاريخ هو اللاعب رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي الذي انضم إلى ليفربول في عام 2015 بمقابل 69.1 مليون يورو.

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وجدير بالذكر أن المملكة المتحدة أو بريطانيا تشمل أربعة أقاليم وهما إنجلترا، أيرلندا الشمالية، اسكتلندا وويلز.

من هو أغلى لاعب ناشئ؟

بعد انضمام كيليان مبابي إلى باريس سان جيرمان في 2018 لم يعد الفرنسي الشاب صاحب الـ20 عاماً ثاني أغلى لاعب في التاريخ فقط، بل أصبح أيضاً أغلى لاعب ناشئ في التاريخ.

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وكان قد انضم "الولد المدهش" كما كانوا يلقبونه في موناكو إلى صفوف باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة لمدة عام مع خيار الشراء بمبلغ وقدرة 180 مليون يورو بإجمالي الصفقة شاملة المكافآت، مبلغ ليس بالقليل على لاعب بلغ الـ20 عاماً فقط في ديسمبر الماضي.

المدافع الأغلى في التاريخ

أصبح فيرجيل فان دايك أغلى مدافع في كل العصور عندما انضم إلى ليفربول عام 2018 برسوم انتقال وقدره 75 مليون جنيه استرليني (84.5 مليون يورو) قادماً من ساوثهامبتون.

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وبانتقاله من القديسين إلى الريدز تخطى الرقم القياسي لأغلى مدافع الذي كان يتصدره اللاعب دايفيد لويز حين انتقل من تشيلسي إلى باريس سان جيرمان مقابل 62.5 مليون يورو.

أغلى حارس مرمى في التاريخ

لفترة طويلة من الزمن، حافظ الحارس الكبير وقائد يوفنتوس السابق جيانلويجي بوفون على لقب أغلى حارس في العالم حين انتقل من بارما إلى البيانكونيري مقابل 52 مليون يورو، وهو مبلغ هائل خاصة أن الصفقة كانت في عام 2001.

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وفي 2018 تخطى أليسون بيكر هذا الرقم بعد انتقاله إلى ليفربول قادماً من روما مقابل 73 مليون يورو، ليصبح مؤقتاً أغلى حارس مرمى في العالم، حيث وفي أقل من شهر انتقل كيبا أريزابالاجا من أتلتيك بيلباو إلى تشيلسي بمبلغ 80 مليون يورو، ليتخطى بذلك السعر الذي بلغه أليسون بيكر ويصبح الحارس الإسباني هو أغلى حارس في التاريخ.

أغلى صفقة في التاريخ من فريق خارج القارة الأوروبية

أغلى مبلغ على الإطلاق دفعه فريق غير أوروبي في صفقة انتقال لاعب كان حينما دفع فريق شانجهاي إيست 60.3 مليون يورو لضم أوسكار لاعب تشيلسي في عام 2017.

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ولكن رغم ذلك، ومع أسعار اللاعبين المتزايدة دائماً في الآونة الآخيرة، فمن يدري أي أرقام سيتم تحطيمها في المستقبل؟