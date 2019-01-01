أفضل لاعب في إنجلترا: المرشحون، المفضلون للجائزة وموعد حفل الإعلان عن الفائز

يتنافس أفضل المواهب في الدوري الإنجليزي على لقب الأفضل في الموسم الحالي، وذلك في حفل سيقام في نهاية شهر أبريل وسيُعلن فيه عن الفائزين بالجوائز

مع اقتراب الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي على نهايته، أظهر بعض اللاعبين مستويات فردية مميزة للغاية والأهم هو ثباتهم على هذا الأداء لفترة طويلة مما ساعدهم على صناعة الفارق مع أنديتهم على مدار الشهور القليلة الماضية ولذلك تم ترشيحهم لهذا اللقب الشخصي الذي ينافس عليه أغلى اللاعبين في العالم.

تُقدم جائزة أفضل لاعب في إنجلترا من قبل رابطة اللاعبين المحترفين ومن المقرر الإعلان عن الأبرز في الموسم الحالي بنهاية شهر أبريل في حفل كبير ينتظره جميع عشاق كرة القدم الإنجليزية وتعد هي أكبر تقدير فردي يمكن منحه على الإطلاق لأي محترف في بلاد عاصمة الضباب.

في هذا التقرير سيقودكم جول لمعرفة كل شئ عن المرشحين، المفضلين للتتويج بالجائزة، موعد حفل الإعلان عن الفائز وكل ما هو أكثر من ذلك.

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المرشحون للفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2018/2019

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين يوم أمس 20 أبريل عن المرشحين الستة للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وانحصرت الخيارات في لاعبي أندية ليفربول، تشيلسي ومانشستر سيتي.

تواجد ثلاثي من السيتي في القائمة وهم أجويرو، سترلينج وبيرناردو سيلفا مع ثنائي ليفربول فان دايك وماني بالإضافة إلى هازارد نجم البلوز، وتمثلت المفاجأة الكبيرة في استبعاد أفضل لاعب في الموسم الماضي "محمد صلاح" من المرشحين.

اللاعب النادي المنتخب سيرجيو أجويرو مانشستر سيتي الأرجنتين إيدين هازارد تشيلسي بلجيكا بيرناردو سيلفا مانشستر سيتي البرتغال رحيم سترلينج مانشستر سيتي إنجلترا فيرجيل فان دايك ليفربول هولندا ساديو ماني ليفربول السنغال

المرشحون للفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في إنجلترا لموسم 2018/2019

في ما يخص جائزة أفضل لاعب شاب في إنجلترا، تم الإعلان عن ستة مرشحين من بينهم الثنائي بيرناردو سيلفا ورحيم سترلينج والذي ينافس على الجائزة الآخرى أيضاً، بالإضافة إلى كل من آرنولد ظهير أيمن ليفربول، بروكس صانع ألعاب، راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد وديكلان رايس لاعب وسط وست هام يونايتد.



اللاعب النادي المنتخب ترينت آرنولد ليفربول إنجلترا ديفيد بروكس بورنموث ويلز ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد إنجلترا ديكلان رايس وست هام يونايتد إنجلترا بيرناردو سيلفا مانشستر سيتي البرتغال رحيم سترلينج مانشستر سيتي إنجلترا

من هم المفضلون للفوز بالجائزة؟

طبقاً لشركة المراهنات الشهيرة bet365 فأن فان دايك هو المرشح الأبرز للفوز بالجائزة في الموسم الحالي بمعدل 1/3، ويليه رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي بواقع 11/4 ومن بعده يأتي سيرجيو أجويرو بنسبة 25/1، بينما يملك كلا من هازارد، بيرناردو سيلفا وماني نفس الحظوظ بمعدل 50/1.

أما بالنسبة لجائزة أفضل لاعب صاعد يعتبر رحيم سترلينج هو المفضل للفوز بها ومن بعده البرتغالي "بيرناردو سيلفا" زميله في مانشستر سيتي، يليهم "ماركوس راشفورد" مهاجم مانشستر يونايتد وأخيراً الثلاثي الإنجليزي ديكلان رايس وديفيد بروكس وترينت آرنولد على الرغم أن الأخير يقدم موسماً ممتازاً مع ليفربول.

متى سيُعلن عن أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2018/2019؟

من المنتظر أن يقام حفل توزيع جوائز الأفضل في إنجلترا في 28 من شهر أبريل الحالي، وسيشارك في الدورة رقم 46 للحدث عدد كبير من أبرز المسئولين في كرة القدم الإنجليزية لتكريم والاحتفال بالأفضل، بالإضافة إلى الاحتفاء بأفضل لاعب شاب وكذلك فريق العام في الخمس درجات.

سيُعلن أيضاً في نفس الحفل عن جائزة "ميريت" الخاصة بأفضل شخصية رياضية في العام، والتي سبق وأن فاز بها أساطير أمثال جيرارد، جيجز، بيكهام وبيليه.

ما هي جائزة أفضل لاعب في إنجلترا؟

تعتبر جائزة أفضل لاعب في إنجلترا هي جائزة سنوية يتم منحها للاعب الذي تم التصويت علي اختياره الأفضل في البلاد، ويتم تسليمها من قبل رابطة اللاعبين المحترفين وهي رابطة عمالية للاعبي كرة القدم في إنجلترا وتتضمن اقتراعاً وتُعد أقدم نقابة رياضية حيث تأسست في 2 ديسمبر من عام 1907.

يطلق على هذه الجائزة أفضل جائزة "أفضل لاعب في الموسم" لأن اللاعبين هم من يقوموا بالتصويت واختيار الأبرز على الإطلاق، لذا يتم اعتبارها واحدة من أكثر الألقاب المرموقة في إنجلترا، تم تقديمها للمرة الأولى في عام 1974 وكان مدافع ليدز يونايتد "نورمان هنتر" هو أول من يتوج بها على الإطلاق.

كيف يتم التصويت لجائزة أفضل لاعب في إنجلترا؟

يقوم أعضاء رابطة اللاعبين المحترفين بالتصويت على جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب صاعد، حيث يقوم ممثلو الاتحاد بزيارة كل أندية الدوري المشاركة والتي يبلغ عددها 92 فريقاً بالإضافة إلى أندية الدوري النسائي العشر من أجل تقديم استمارات الاقتراع.

يخصص القسم A من النموذج للاعب االعام بينما يتم تخصيص القسم B لاختيار أفضل لاعب صاعد، وبالنسبة للنموذج C فهو خاص باختيار فريق العام.

يُمنع اللاعب من التصويت لزميله الذي يلعب في نفس الفريق، ولا يمكن له الفوز بها إذا لم يشارك ناديه، وبمجرد أن ينتهي من اختياراته تُعاد استمارة الاقتراع إلى ممثلي الرابطة من أجل ختمها، ويتم الاستعانة بشركة مستقلة من أجل حساب الأصوات والتحقق منها.

من هو أفضل لاعب في إنجلترا بالموسم الماضي؟

فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا الموسم الماضي بعد أن قدم موسماً استثنائياً أحرز فيه 41 هدفاً في موسمه الأول مع ليفربول كاسراً العديد من الأرقام القياسية ليقود فريقه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا وإلى نهائي البطولة ذاتها في نفس العام والذي خسره الريدز أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1 في المباراة التي أُقيمت في كييف.

استطاع الفرعون المصري التفوق على البلجيكي كيفن دي براوين للفوز بالجائزة على الرغم أن البلجيكي قاد فريقه مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وحل هاري كين مهاجم توتنهام في المركز الثالث بعد أن واصل تألقه مع السبيرز وسجل 30 هدفاً نافس بهم على صدارة هدافي الدوري.