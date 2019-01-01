أفضل لاعب في أفريقيا 2019: الموعد، المرشحون، طريقة التصويت وسجل الفائزين

تعرف على المرشحين، موعد حفل جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2019، وهل يتمكن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من الفوز بالجائزة لثالث مرة على التوالي؟

أبانوب صفوت

لم تعد جائزة أفضل لاعب في افريقيا تقل أي أهمية عن مختلف الجوائز الأخرى مثل حفل الفيفا لأبرز لاعب في العالم أو الكرة الذهبية، خاصةً مع صولات وجولات الأفارقة في أوروبا وتألقهم الشديد مع أنديتهم مما جعلهم يتنافسون على كل المسابقات الفردية دون استثناء وعن كل جدارة واستحقاق.

ينتظر محبو كرة القدم الأفريقية بكل شغف حفل جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء حيث يتبارز عليها نخبة من أفضل اللاعبين في العالم في الوقت الراهن ويتصدرهم ثنائي ليفربول المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني واللذان يحفزا بعضهما البعض من أجل وصول كلا منهما إلى قمة مستواه وإخراج أفضل ما لديه.

تمكن نجم روما السابق من الفوز بالجائزة في أخر عامين ولكن كثرة الإصابات أثرت على مستوى صلاح في الفترة الأخيرة، لذا لا يعتبر من أبرز المرشحين للفوز بها هذه السنة، خاصةً مع فشله في قيادة منتخب مصر لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز بأمم أفريقيا التي توج بها منتخب الجزائر.

في المقابل استغل زميله في الفريق ومنافسه على الجائزة وهو السنغالي ساديو ماني الفرصة وتمكن من تقديم أفضل مستوياته على الإطلاق منذ الانضمام إلى الريدز، مما جعله مرشحاً فوق العادة لكسر احتكار صلاح لها في أخر عامين، ولكنه يواجه صراع شرس من بطل أفريقيا ألا وهو الجزائري رياض محرز الذي سيطر فريقه مانشستر سيتي على كل الألقاب المحلية هذا العام.

وفي هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2019، موعد الحفل، طريقة التصويت، أبرز المرشحين، الفائزون السابقون وأكثر من ذلك..

صلاح على رأس قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2019

ما هي جائزة أفضل لاعب في أفريقيا؟

جائزة أفضل لاعب في أفريقيا هي جائزة تُمنح سنوياً لمن يتم اختياره الأبرز داخل القارة السمراء طيلة السنة الميلادية، وكانت قد نُظمت للمرة الأولى في عام 1970 من قبل مجلة فرانس فوتبول حيث كان يُطلق عليها آنذاك اسم جائزة الكرة الذهبية الأفريقية على غرار تنظيمها للبالون دور الخاصة بالأفضل في العالم.

بدأ الاتحاد الأفريقي "الكاف" بتنظيم الجائزة بدايةً من عام 1992 ومنذ ذلك الحين تغير مسماها إلى أفضل لاعب في أفريقيا، وهي تختلف كلياً عن جائزة بي بي سي لأفضل لاعب في أفريقيا والتي يتم التصويت فيها عن طريق مستمعي راديو بي بي سي من خلال الرسائل النصية والإنترنت.

ما هو موعد حفل جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2019؟ وأين سيقام؟

من المقرر أن تقام حفل جائزة أفضل لاعب في أفريقيا في مدينة الغردقة بمصر للمرة الأولى، وسيشارك فيها أبرز أساطير القارة السمراء من أجل الإعلان عن الملك الجديد، وذلك يوم الثلاثاء 7 يناير 2020 ميلادياً، الموافق 12 جمادي الأولى 1441 هجرياً.

موعد حفل جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2019:

الحدث الموعد المكان حفل جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2019 الثلاثاء 7 يناير 2020 ميلادياً،

12 جمادي الأولى 1441 هجرياً الغردقة، مصر

ما هي طريقة التصويت على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا؟

بمجرد الإعلان عن القائمة النهائية، سيعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في تحديده لأفضل لاعب في أفريقيا على تصويت بعض العناصر المختلفة والتي بموجبها أن تقرر الفائز بالجائزة، تماماً مثلما حدث في حفل 2018، ألا وهي:

لجنة الكاف للتنمية والتطوير استفتاء أبرز الصحفيين مدربو الأدوار الإقصائية من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية مدربو منتخبات الاتحادات الأهلية قادة منتخبات الاتحادات الأهلية

كان الكاف قد قرر عدم الاعتماد على تصويت الجماهير بدايةً من حفل العام الماضي 2018 والذي تم إجراءه في العاصمة السنغالية داكار وفيه فاز محمد صلاح بالجائزة للمرة الثانية على التوالي.

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من هم المرشحون لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2019؟

أعلن الاتحاد الأفريقي يوم الأحد الماضي 24 نوفمبر عن القائمة الأولية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2019 والتي ضمت 30 لاعباً سواء من المحليين أو المحترفين في مختلف قارات العالم.

شهدت القائمة تواجد أربعة لاعبين جزائريين وذلك بفضل تتويج الخضر بأمم أفريقيا التي لُعبت في مصر هذا الصيف وهو بغداد بونجاج مهاجم السد، إسماعيل بن ناصر الذي انتقل إلى العريق ميلان، رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ويوسف البلايلي الذي انضم لصفوف أهلي جدة قادماً من الترجي بعد تألقه في الكان.

كما تواجد ثنائي مصري وهما محمد صلاح مهاجم ليفربول والذي فاز بالجائزة في أخر عامين بالإضافة إلى محمود حسن تريزيجيه الذي تمت مكافئته على أدائه الرائع مع قاسم باشا التركي قبل أن ينضم لصفوف أستون فيلا ويتواجد في الدوري الإنجليزي الممتاز بدايةً من الموسم الحالي.

كانت هناك بعض الاسماء المتوقع تواجدها في القائمة بسبب ثباتهم على مستواهم الرائع في السنوات الأخيرة على غرار ساديو ماني الذي يعد المرشح الأبرز للتتويج بالجائزة في العام الحالي، وزميله السنغالي كوليبالي مدافع نابولي الذي يعد من أفضل اللاعبين في مركزه، بالإضافة إلى أوباميانج هداف أرسنال والذي تشارك هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مع الثنائي ماني وصلاح.

تواجد لاعب من الدوري المصري في القائمة الأولية لأفضل لاعب في أفريقيا وهو التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك ولكنه ليس التونسي الوحيد المرشح للجائزة فهناك أيضاً المهاجم طه ياسين خنيسي لاعب الترجي الذي فاز معهم بلقب دوري أبطال أفريقيا.

قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2019:

اللاعب الفريق البلد ساديو ماني ليفربول السنغال محمد صلاح ليفربول مصر رياض محرز مانشستر سيتي الجزائر أشرف حكيمي بروسيا دورتموند المغرب إدريسا جايي إيفرتون / باريس سان جيرمان السنغال حكيم زياش أياكس المغرب إسماعيل بن ناصر ميلان الجزائر خاليدو كوليبالي نابولي السنغال بيير إيميريك أوباميانج أرسنال الجابون ويلفريد زاها كريستال بالاس كوت ديفوار نيكولاس بيبي ليل / أرسنال كوت ديفوار ويلفريد نديدي ليستر سيتي نيجيريا توماس بارتي أتلتيكو مدريد غانا نابي كيتا ليفربول غينيا جوردان آيو كريستال بالاس غانا فيكتور أوسيمين ليل نيجيريا بيرسي تاو كلوب بروج جنوب أفريقيا موسى ماريجا بورتو مالي مبوانا ساماتا جينك تنزانيا أودوين إيجالو شنجهاي شينجوا نيجيريا ماكسيم تشوبو موتينج باريس سان جيرمان الكاميرون لابا كودجو نهضة بركان / العين توجو بغداد بونجاح السد الجزائر أندريه أونانا أياكس الكاميرون دينيس أونيانجو ماميلودي صن داونز أوغندا كارلوس أندرياماتسينورو العدالة مدغشقر فرجاني ساسي الزمالك تونس محمود حسن تريزيجيه قاسم باشا / أستون فيلا مصر طه ياسين خنيسي الترجي تونس يوسف البلايلي الترجي / أهلي جدة الجزائر

أكثر اللاعبين الفائزين بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

الإنتر و يتربع الكاميروني صامويل إيتو نجم هجوم برشلونة ريال مدريد سابقاً على عرش قائمة أكثر اللاعبين المتوجين بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا بواقع أربع مرات، مناصفةً مع الإيفواري يايا توريه لاعب وسط برشلونة ومانشستر سيتي سابقاً والذي حقق العديد من الألقاب مع السيتزين في بداية الحقبة الذهبية للفريق الإنجليزي.

لا يمكن تجاهل جورج ويا الأسطورة الليبيرية ورئيس البلاد في الوقت الحالي، يكفي أن أيقونة ميلان السابق هو الأفريقي الوحيد الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم، وبالنسبة لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا فقد توج بها 3 مرات، مناصفةً مع الغاني عبيدي بيليه والذي فاز بها في ثلاث مناسبات أيضاً.

انضم المصري محمد صلاح أفضل لاعب في أفريقيا في أخر عامين للقائمة ولازالت الفرصة مواتيه لديه من أجل صناعة التاريخ وتخطي أمثال دروجبا، ميلا، كانو والاقتراب أكثر من الثنائي يايا توريه وصامويل إيتو.

قائمة أكثر اللاعبين الفائزين بأفضل لاعب في أفريقيا: