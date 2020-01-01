أفشة يتحدث عن "التدوير" مع فايلر.. والفوز على المقاصة

أفشة يقدم أداء مميز مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة

تحدث محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، عن فوز فريقه على مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي حقق الفوز على مصر للمقاصة بهدفين دون رد، على ملعب "السلام"، مساء الأربعاء، حيث واصل الأهلي انتصاراته على المستوى المحلي.

وأكد أفشة أن نقاط المباراة هي أهم شيء في المباريات الحالية حيث يواجه الفريق الكثير من الإصابات والغيابات في الفترة الأخيرة ولكن لن تعوق مسيرتهم.

وقال لاعب وسط الأهلي في تصريحات تلفزيونية: "الحمد لله على الفوز، المقاصة فريق كبير ومحترم ولكن تمكنا بتحقيق الفوز وننتظر المقبل".

وأضاف: "أوجه الشكر لكل اللاعبين وأيضًا أعضاء الجهاز الفني خاصًة سيد عبدالحفيظ وسامي قمصان اللذان يتحدثون معي بشكل مستمر".

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وتابع أفشة تصريحاته قائلًا: "فايلر يتحدث مع اللاعبين بشكل مستمر، ويقوم بالتدوير بشكل مستمر للحفاظ على طاقة اللاعبين في المباريات المقبلة".

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 27 نقطة بعد 9 مباريات حيث لم يفقد أي نقطة حتى الأن بمشواره المحلي.