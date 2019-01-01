أفشة: سعيد بتواجدي في الأهلي.. ونتمنى إسعاد الجماهير بلقب إفريقيا

أفشة يتحدث عن تحديات الأهلي في الموسم الحالي

تحدث محمد مجدي أفشة، لاعب وسط النادي الأهلي، عن معسكر الفريق في دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

وينتظر الأهلي استئناف مباريات الدوري عقب نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 للشباب تحت 23 عامًا يوم 22 نوفمبر الجاري.

وقال أفشة في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "استفادنا كثيرًا من معسكر الإمارات الحالي، تحصلنا على أهدافنا منه وفترة التوقف غير مفيدة لنا نهائيًا".

وتابع: "الكرة متعتها هي الجماهير، وأنا سعيد بالتواجد في النادي الأهلي وحديث الجماهير الرائع عني خلال الفترة الأخيرة، وأسعى لتقديم كل شيء مع الفريق".

وأضاف أفشة: "بطولة إفريقيا صعبة للغاية وجماهير الأهلي تنتظرها بشكل كبير، ونتمنى التتويج بها من أجلهم وسنبذل قصارى جهدنا للتتويج بها في الموسم الحالي".

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وتابع لاعب وسط الأهلي: "الحصول على مركز أساسي في الأهلي ليس سهلًا، وفايلر يطالبني دائمًا بالاستمرار بالظهور بشكل هاديء وتركيز كما هو وأنا أحبك لأنك هاديء داخل الملعب".

وينضم أفشة لعسكر منتخب مصر غدًا الثلاثاء، استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.