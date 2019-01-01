من هم أطفال باسبي؟ مواهب مانشستر يونايتد التي اختفت في كارثة ميونخ

في 6 فبراير عام 1958 استيقظ العالم على واحدة من أكبر كوارث اللعبة، بعد تحطم طائرة اليونايتد في ميونخ وعلى متنها جيل صغير يعرف بأطفال باسبي، فمن هم؟

في 6 فبراير من عام 1958 استيقظ العالم على فاجعة كبرى تفيد بانفجار وتحطم الطائرة التي كانت تقل فريق مانشستر يونايتد أثناء تواجدها في ميونخ، مما أسفر عن وفاة 23 شخصاً مما كانوا على متنها ما بين لاعبين، صحفيين، مسئولين وأعضاء في الجهاز الفني للفريق بالإضافة إلى بعض أفراد طاقم الطيران، حينما صعدت أحلام الجميع إلى أعالي السماء دون أن تهبط إلى الأرض مرة آخرى.

كان العدد الأكبر من الضحايا للاعبين الذين كانوا مُلقبين آنذاك بأطفال باسبي حيث توفى ما يقرب من ثمانية لاعبين واعدين كان متوقع لهم مستقبل مبهر قبل أن تصطدم تلك التوقعات بالقدر ويتوقف الحديث عنهم تماماً بعد أن فشلت الطائرة في الإقلاع بسبب سوء الأحوال الجوية والتي نتج عنها كثرة الثلوج في المدرج، ومن ثم تجمد مصيرهم للأبد.

في هذا التقرير سنتعرف على كارثة ميونيخ ومن هم اللاعبين الذين أُطلق عليهم هذا اللقب بالإضافة إلى سبب التسمية.

اقرأ أيضاً.. كارثة ميونخ، عندما أهدى القدر دوري أبطال أوروبا لريال مدريد

ما هي كارثة ميونخ؟

في ليلة كان فيها النجم أحمراً بقوة، وبينما فريق مانشستر يونايتد في طريقه للعودة إلى إنجلترا قادماً من صربيا بعد التعادل وضمان التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، قرر الشياطين الحمر الهبوط في ميونخ من أجل ملء خزان الوقود هناك لاستكمال الرحلة الطويلة والتي كان من شبه المستحيل تقريباً أن تتم مباشرةً بدون أي استراحة ولكنها كانت المحطة الأخيرة على الإطلاق في حياة 23 شخصاً ممن كانوا على متنها.

على الرغم من وجود أكثر من إنذار من القدر بعدم الإقلاع بسبب وجود مشكلة ما ولكن طاقم الطائرة حاول ما يقرب من ثلاث مرات متجاهلاً الصوت الغريب الذي كان يصدره المحرك الأيسر بسبب زيادة الضغط فيه والذي كان يتسبب بدوره في زيادة دفع الطائرة أكثر مما يجب وذلك عملاً بنصيحة مهندس محطة الطيران بيل بلاك والذي أخبر طاقم الطائرة بأن هذا الصوت غير مُقلق ومعتاد في تلك الطائرات من هذا النوع طالباً منهم السير ببطء قبل الوصول إلى السرعة القصوى.

كانت الأحوال الجوية في ألمانيا سيئة للغاية والثلوج تتساقط وما زاد الطين بلة أن نصيحة بيل بلاك لم تكن مجدية بل أفقدت الطاقم السيطرة على الطائرة عندما انطلقت بالسرعة القصوى ولم يتمكن أحد من إيقافها أو الهبوط بسلام لتصطدم بسياج المطار ومنزل قريب منه قبل أن ترتطم بشجرة مجاولة لهذا المنزل وهو ما أدى إلى انفجارها، تحطمها ووفاة 23 شخص ممن كانوا على متنها.

من هم أطفال باسبي؟

أُطلق اسم أطفال باسبي للمرة الأولى من قبل فرانك نيكلين صحفي ومُحرر موقع مانشستر إيفيننج نيوز وذلك في تقريره عن مباراة مانشستر يونايتد وليفربول التي أُقيمت بينهما في عام 1951 وذلك تعقيباً على منح الفرصة لأثنين من اللاعبين الصغار للمشاركة في مباراة القمة التي لُعبت في اولد ترافولد.

كان باسبي قد انتهج سياسة الاعتماد على اللاعبين الشباب برفقة مانشستر يونايتد في فترة الخمسينات والتي أثمرت عن الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب خمس مرات بالإضافة إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات، وسيطر الفريق على مسابقة كأس الاتحاد للصغار عندما لُعبت للمرة الأولى في 1952 بعد التتويج بأول خمس نسخ منها، ليقرر باسبي تصعيد بعض المواهب إلى الفريق الأول وهُم:

جيف بينت*، جوني بيري، جاكي بلانشفلاور، روجر بيرن، بوبي تشارلتون، إيدي كولمان*، جون دوهرتي، دونكان إدواردز*، بيل فولكيس، هاري جريج، مارك جونز*، ويلف ماكجوينس، كيني مورجانز، دافيد بيج، ألبيرت سكانلون، تومي تايلور*، دينيس فويلت، ليام ويلان* راي وود.

وفيات طائرة ميونخ من اللاعبين: