أشلي كول متجاهلاً مورينيو: أنشيلوتي الأكثر تأثيرًا في مسيرتي

المدافع الدولي الإنجليزي السابق يتجاهل سبيشال وان عن عمد

على الرغم من تأثير المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على الظهير الدولي الإنجليزي السابق أشلي كول في مسيرته الاحترافية، إلا أن الأخير تعمد تجاهل "سبيشال وان" في الرد على سؤال حول أكثر المدربين تأثيرًا في مشواره الاحترافي.

وحقق مدافع آرسنال الأسبق نجاحات لا بأس بها تحت قيادة مورينيو في تشيلسي، منها على سبيل المثال الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، إلا أنه اضطر للانتظار سنوات أخرى، ليفوز بأول لقب بريميرليج مع أسود غرب لندن، في موسم كارلو أنشيلوتي الأول مع الفريق.

وقال أشلي كول في حديثه مع موقت تشيلسي الرسمي "أعتقد أن المدراء الذين تماشى أسلوبي مع أفكارهم، كانوا أصحاب النزعة الهجومية، أتحدث عن الطريقة التي لعب بها في آرسنال –مع آرسن فينجر-".

كما أشاد ببصمة البرازيلي لويس فيليبي سكولاري عليه، رغم أنها كانت فترة قصيرة ولم تكن ناجحة على الإطلاق على مستوى النتائج، وعنه قال "عندما جاء سكولاري شعرت أنني في أفضل حالاتي، وتطورت معه وعُدت للعب بثقة مرة أخرى".

وتوقف عند المدرب الأكثر تأثيرًا في مسيرته، قائلاً "أنشيلوتي هو المدرب رقم 1، لعبنا معه بتكتيك رائع، وفي نفس الوقت كان يمنحنا الحرية للهجوم، وموسم الثنائي –الدوري وكأس إنجلترا- ربما الأفضل في مسيرتي، خرجت منه بأكير عدد أهداف في موسم واحد، وكنت أشعر أنني لا اُهزم في الدفاع وعلى تواصل جيد جدًا مع الجميع".

"القرعة متوازنة"



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من جهة أخرى، تحدث عن قراره الذي أثار جدلاً على نطاق واسع عام 2006، عندما انتقل من آرسنال إلى تشيلسي، وقال "كنت متوترًا، وكنت أعرف الكثير من اللاعبين، لكن القرار كان مثيرًا، لأنك قادمًا إلى فريق جديد ومدرب جديد"، واصفًا إياه "بالقرار الصعب"، لكنه أعرب عن رضاه على كل ما حققه مع البلوز على مدار ثماني سنوات.