أشعة على ركبة لاعب الأهلي عقب العودة من الكونغو

الأهلي تلقى هزيمة مفاجئة أمام فيتا كلوب

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يخضع هشام محمد لاعب وسط الأهلي المصري، لأشعة عقب العودة من الكونغو بعد مواجهة فيتا كلوب، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وتلقى الأهلي هزيمة بهدف دون رد أمام فيتا كلوب الكونغولي، حيث عقدت حسابات المجموعة وجعلت جميع الفرق في المجموعة لها فرصة للصعود.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن هشام محمد سيخضع لأِشعة على الركبة في القاهرة عقب وصولهم للوقوف على حالته ومدى تأثيرها.

وكان هشام محمد قد اشتكى من آلام خلف الركبة قبل مواجهة فيتا كلوب التي أقيمت أمس الجمعة ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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ويتصدر شبيبة الساورة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي الأهلي ثانيًا بـ7 نقاط بفارق الأهداف عن فيتا كلوب الثالث، ويتذيل سيمبا التنزاني الترتيب بـ6 نقاط.