أشرف قاسم يكشف موقف الزمالك المالي .. ومصير مقدمات العقود

الزمالك يصرف مستحقات لاعبيه

تحدث أشرف قاسم نجم الزمالك السابق وعضو لجنة الكرة بالنادي في الوقت الحالي، عن صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة خلال الساعات الأخيرة.

الزمالك في بيان رسمي أعلن حصول اللاعبين على مستحقاتهم المتأخرة وجزء من مقدمات عقودهم للموسم الجديد.

وقال أشرف قاسم لقناة "الزمالك": "لاعبو الزمالك حصلوا على مستحقاتهم المتأخرة، والجهاز الفني بالكامل أيضًا حصل على رواتبهم".

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وأضاف: "وكيل اللاعب التونسي فرجاني ساسي سيصل إلى القاهرة يوم الجمعة، من أجل مناقشة تجديد عقد فرجاني ساسي ".

وتابع أشرف قاسم عن أزمة بنشرقي: "اللاعب حصل على مستحقاته المتأخرة، وهذا ما يدل على استمرار اللاعب في الزمالك".

واختتم تصريحاته قائلًا: "الأمور ستتحسن خلال الفترة المقبلة، وسيحصل اللاعبين على باقي مقدمات العقود خلال الفترة المقبلة".